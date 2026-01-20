Trump pisze o sprawie zwrotu kilkudziesięciu wysp. Mocna reakcja Londynu

Na archipelag Czagos składa się ponad 60 wysp położonych na Oceanie Indyjskim (około 500 kilometrów na południe od Malediwów). Wśród nich znajduje się atol Diego Garcia, gdzie położona jest baza wojskowa wykorzystywana przez siły USA i Wielkiej Brytanii.

Londyn, który przejął wyspy w latach 60., od dawna pozostawał w sporze z Mauritiusem. W zeszłym roku rząd Keira Starmera zakończył ten konflikt. Na mocy porozumienia Mauritius przejął zwierzchnictwo nad całym archipelagiem. Wyspa Diego Garcia będzie dzierżawiona przez Wielką Brytanię przez kolejnych 99 lat. Opłaty wyniosą 101 mln funtów rocznie.

Trump uderza w Wielką Brytanię. Napisał o Grenlandii

Prezydent USA powiązał tę sprawę z konfliktem dotyczącym Grenlandii. Polityk twierdzi, że Londyn dopuścił się "ogromnej głupoty" oddając cały archipelag.

"Wielka Brytania oddająca niezwykle ważną ziemię jest aktem OGROMNEJ GŁUPOTY i kolejnym z długiej listy powodów związanych z bezpieczeństwem narodowym, dla których należy przejąć Grenlandię. Nie ma wątpliwości, że Chiny i Rosja zauważyły ten akt totalnej słabości" – napisał Trump na platformie Truth Social.

Brytyjczycy odpowiadają Trumpowi. Powołali się na wyrok sądu

Brytyjski rząd wystosował już oficjalne stanowisko w tej sprawie. "Wielka Brytania nigdy nie pójdzie na kompromis w kwestii naszego bezpieczeństwa narodowego. Podjęliśmy działania, ponieważ baza na Diego Garcii była zagrożona po decyzjach sądu (Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości, który przyznał rację Mauritiusowi), które podważyły naszą pozycję i uniemożliwiłyby jej funkcjonowanie zgodnie z zamierzeniami w przyszłości" – przekazał rząd Starmera w opublikowanym oświadczeniu.

"Umowa ta zabezpiecza funkcjonowanie wspólnej amerykańsko-brytyjskiej bazy na Diego Garcii przez kolejne pokolenia, dzięki solidnym zapisom dotyczącymi zachowania jej wyjątkowych możliwości i powstrzymywania naszych przeciwników" – napisano.

Czytaj też:

Trump grozi Francji i uderza w Macrona. Jest reakcja ParyżaCzytaj też:

Putin, Nawrocki, Netanjahu. Kogo jeszcze zaprosił Trump?