Były prezydent uspokaja w kwestii Grenlandii: To są cały czas negocjacje

W rozmowie z Polsat News stwierdził, że amerykański przywódca prowadzi politykę w stylu biznesowym, jednak – jak podkreślił – "to są cały czas negocjacje".

"Zbyt wiele spekulacji wokół Grenlandii"

Duda odniósł się również do pytania o ewentualne dołączenie Polski do nowego formatu współpracy pokojowej, który miałby funkcjonować poza strukturami ONZ. Zaznaczył, że kluczowe będą szczegółowe zasady działania takiej inicjatywy. – To zależy od tego, jakie byłyby szczegółowe zasady, na których Rada Pokoju miałaby pracować – powiedział, dodając, że rozmowy w tej sprawie już trwają, a Trumpowi zależy na konkretnym efekcie. Były prezydent wskazał, że inicjatywa może wynikać z impasu w Radzie Bezpieczeństwa ONZ. Jego zdaniem osiąganie porozumień bywa tam blokowane przez sprzeczne interesy mocarstw i prawo weta. – Bardzo trudno jest coś uzgodnić na forum RB, dlatego że są tam mocarstwa, które mają sprzeczne ze sobą interesy i prawo weta – zaznaczył.

W kontekście Grenlandii Duda ocenił, że wokół sprawy pojawia się zbyt wiele spekulacji i paniki, a Polska nie powinna angażować się militarnie w ten region. Podkreślił również, że twarde metody Trumpa nie oznaczają końca polityki opartej na wartościach, a są raczej reakcją na coraz trudniejszą sytuację międzynarodową i narastające kryzysy.

Trump w Davos o Grenlandii: Nie muszę używać siły, nie chcę i tego nie zrobię

Temat Grenlandii powrócił także podczas dzisiejszego wystąpienia Donalda Trumpa na Światowym Forum Ekonomicznym w Davos. Prezydent USA wezwał do pilnych rozmów w sprawie przejęcia wyspy przez Stany Zjednoczone. – Domagam się natychmiastowych negocjacji w celu ponownego omówienia przejęcia Grenlandii przez Stany Zjednoczone – powiedział.

Trump argumentował, że Dania, jako członek NATO, ma obowiązek dbać o bezpieczeństwo własnego terytorium, jednak jego zdaniem nie jest w stanie skutecznie zabezpieczyć Grenlandii. Stwierdził też, że wyspa ma dziś znacznie większe znaczenie strategiczne niż w przeszłości i leży w "żywotnym interesie" USA. Jednocześnie amerykański przywódca jednoznacznie zapewnił, że nie planuje użycia siły. – Wszyscy sądzili, że użyję siły, ale nie muszę używać siły, nie chcę i tego nie zrobię – podkreślił, wskazując, że Waszyngton chce rozwiązać sprawę w drodze negocjacji.

Trump powtórzył również, że jego celem ma być ograniczenie wpływów Rosji i Chin w regionie, a w tle pojawiają się także zapowiedzi presji gospodarczej, w tym ceł na produkty importowane do USA z wybranych państw europejskich.

