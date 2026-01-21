Karol Nawrocki spotkał się z Donaldem Trumpem w Davos

Informację w środę 21 stycznia przekazała rzeczniczka administracji USA Karoline Leavitt.

Spotkanie bez udziału mediów

Jak relacjonują amerykańscy dziennikarze towarzyszący Trumpowi w ramach tzw. poolu, spotkanie odbyło się bez udziału mediów. Do tej pory nie ujawniono, jakie tematy zostały poruszone podczas rozmowy ani czy zapadły jakiekolwiek ustalenia. Według tych samych doniesień Trump ma w podobnej formule spotkać się także z premierem Belgii oraz prezydentem Egiptu.

Spotkanie przywódców odbyło się na marginesie Światowego Forum Ekonomicznego w Davos, które trwa w dniach 19–23 stycznia pod hasłem "Duch dialogu". Zarówno Nawrocki, jak i Trump mieli już tam publiczne wystąpienia.

Tuż po spotkaniu prezydent Karol Nawrocki zamieścił w swoich mediach społecznościowych wpis, w którym podziekował prezydentowi Stanów Zjednoczonych za "udane spotkanie".

twitter

Grenlandia zdominowała szczyt?

Prezydent Karol Nawrocki w środę wziął udział w panelu dotyczącym obronności Europy razem z sekretarzem generalnym NATO Markiem Rutte oraz prezydentem Finlandii Alexandrem Stubbem. Nawrocki podkreślał znaczenie współpracy transatlantyckiej i wskazywał, że Stany Zjednoczone są najważniejszym sojusznikiem Polski, a NATO pozostaje stabilne. W dyskusji odniósł się również do narastającego sporu wokół Grenlandii, zaznaczając, że widzi ją jako punkt strategiczny i temat geopolityczny w rywalizacji świata demokracji z Rosją. Ocenił też, że konflikt powinien zostać rozwiązany drogą dyplomatyczną.

Wątek Grenlandii pojawił się także w wystąpieniu Donalda Trumpa. Prezydent USA ponownie argumentował, dlaczego jego zdaniem Dania powinna sprzedać wyspę Stanom Zjednoczonym. W Davos Trump mówił również o geopolityce, bezpieczeństwie i gospodarce, przekonując, że pod jego rządami USA odnotowują dynamiczny wzrost, a inflacja została pokonana. Krytykował jednocześnie politykę migracyjną i przekonywał, że deficyty budżetowe są napędzane masową migracją.

Trump ostrzegał też Europę przed polityką klimatyczną, określając "fałszywy projekt zielonej energii" jako oszustwo. Wskazywał m.in., że Niemcy mają generować mniej energii elektrycznej niż w 2017 r. i argumentował, że ideologia klimatyczna osłabia gospodarkę. Prezydent USA mówił również o rozwoju sztucznej inteligencji i przewadze USA nad Chinami, a także podkreślał znaczenie zwiększania produkcji energii, w tym poprzez nowe inwestycje oraz decyzje dotyczące rozbudowy energetyki jądrowej.

Czytaj też:

Tajne rozmowy w Davos. Reuters: Witkoff i Kushner lecą do MoskwyCzytaj też:

W Davos padło pytanie do Nawrockiego. "Sprzedać Grenlandię? Jak daleko pan pójdzie?"