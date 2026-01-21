Status Grenlandii. Trump jednoznacznie wskazał, czy użyje siły

W szwajcarskim kurorcie w Davos, w dniach 19-23 stycznia odbywa się 56. edycja Światowego Forum Ekonomicznego. Spotkanie zorganizowano pod hasłem "Duch dialogu". W dyskusjach w ramach forum uczestniczą m.in. liderzy polityczni, w tym prezydenci i premierzy, a osoby ze świata biznesu, nauki i kultury.

Prezydent USA na Światowym Forum Ekonomicznym w Davos

W środę nadszedł czas na wystąpienie prezydenta USA. Donald Trump mówił m.in. o sytuacji geopolitycznej, kwestiach światowej gospodarki. Wspomniał również o Grenlandii, przypominając, dlaczego Dania powinna jego zdaniem sprzedać USA wyspę.

Prezydent USA powiedział, że każdy kraj, który jest członkiem NATO ma obowiązek dbać o bezpieczeństwo swojego terytorium, a Dania nie jest w stanie tego zapewnić. – Ogromnie szanuję Grenlandczyków oraz Duńczyków. Ogromnie ich szanuję. Jednak każdy sojusznik NATO ma obowiązek być w stanie bronić własnego terytorium, a fakt jest taki, że żaden naród ani grupa narodów nie jest w stanie zabezpieczyć Grenlandii – powiedział Trump, dodając, że tylko Ameryka jest w stanie to uczynić.

Amerykański prezydent stwierdził, że USA popełniły błąd, gdy po drugiej wojnie światowej Grenlandię przekazały pod władanie Kopenhagi. Podkreślił, że wówczas nie miała ona tak wielkiego strategicznego znaczenia jak dziś. – Potrzebujemy jej z uwagi na strategiczne bezpieczeństwo nasze narodowe i międzynarodowe. Ta wyspa jest w istocie bardziej częścią Ameryki Północnej. To jest północna granica zachodniej półkuli. To jest nasze terytorium i dlatego w żywotnym interesie bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych leży, aby właśnie tak było – tłumaczył Trump.

Trump: Chcę pilnych negocjacji. Nie użyję siły

Polityk zapewnił jednak, że Waszyngton nie planuje użycia siły do ponownego przejęcia kontroli nad Grenlandią. Waszyngton chce pilnych negocjacji, aby uzgodnić kwestię nabycia wyspy. – To jest zapewne najważniejsze oświadczenie, bo wszyscy sądzili, że użyję siły, ale nie muszę używać siły, nie chcę i tego nie zrobię – oznajmił.

– Stany Zjednoczone proszą tylko o takie miejsce zwane Grenlandią, które już kiedyś mieliśmy, ale z szacunkiem oddaliśmy je Danii – podkreślił. Amerykański prezydent powiedział, że Dania powinna być wdzięczna Stanom Zjednoczonym, ponieważ ich jedynym celem jest zapewnienie jej zapewnienie bezpieczeństwa narodowego, międzynarodowego i powstrzymanie jej energetycznych wrogów.

– To, o co proszę to kawałek lodu, który jest zimny, źle usytuowany, ale może odegrać kluczową rolę na rzecz światowego pokoju i ochrony świata. To jest to niewielka prośba w porównaniu z tym, co my im daliśmy – podsumował.

Amerykanie chcą kupić wyspę

Amerykanie chcą kupić od Danii Grenlandię, by odsunąć od wyspy Rosjan i Chińczyków. 17 stycznia prezydent Donald Trump ogłosił, że za wysłanie żołnierzy na Grenlandię od 1 lutego nałoży dodatkowe cła w wysokości 10 proc. na produkty importowane do USA z Danii, Norwegii, Szwecji, Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Holandii i Finlandii. Jeśli problem nie zostanie rozwiązany od czerwca cła mają wzrosnąć do 25 procent.

Trump argumentuje, jeśli Grenlandii nie będą kontrolować Amerykanie, to faktyczną kontrolę przejmą Chiny albo Rosja. Jego zdaniem nie wystarczą inne proponowane rozwiązania, takie jak zwiększenie obecności sił amerykańskich na wyspie i proponowaną przez Berlinie misję państw NATO.

