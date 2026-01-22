Porozumienie ponad głowami Duńczyków? Frederiksen ujawnia

Prezydent USA Donald Trump ogłosił w środę, że doszło do wypracowania ram przyszłego porozumienia dotyczącego Grenlandii. Nie zdradził jednak żadnych szczegółów.

– Ramowa umowa z Trumpem oznacza, że sojusznicy NATO będą musieli zwiększyć bezpieczeństwo w Arktyce – przekazał z kolei sekretarz generalny NATO Mark Rutte, dodając, że pierwsze rezultaty zwiększonego bezpieczeństwa w Arktyce będą widoczne w 2026 roku.

Porozumienia nikt nie konsultował z Danią. Frederiksen ujawnia

Premier Danii Mette Frederiksen przekazała jednak, że Dania nie bierze udziału w żadnych negocjacjach. Z jej wypowiedzi wynika, że ewentualnego kompromisu ws. Grenlandii nikt nie konsultował z Danią, a "ramy przyszłego porozumienia" zostały uzgodnione ponad głowami Duńczyków przez szefa NATO i prezydenta USA.

– Stanowisko Danii i Grenlandii jest takie samo, a wczoraj nie odbyły się żadne negocjacje z NATO dotyczące naszej suwerenności – poinformowała polityk.

Fredriksen nie przyleciała na szczyt, który obecnie odbywa się w Davos.

Porozumienie ws. Grenlandii. "NYT" ujawnia założenia umowy

Podczas rozmowy, według amerykańskiego przywódcy, wypracowano "ramy przyszłego porozumienia dotyczącego Grenlandii, a właściwie całego regionu Arktyki". "To rozwiązanie, jeśli zostanie sfinalizowane, będzie bardzo korzystne dla Stanów Zjednoczonych Ameryki oraz wszystkich państw NATO" – zapewnił Trump na platformie Truth Social. Prezydent USA poinformował jednocześnie, że w oparciu o to porozumienie nie nałoży ceł na kraje, które sprzeciwiały się jego żądaniom dotyczącym przejęcia przez Waszyngton kontroli nad Grenlandią. Miały one wejść w życie od 1 lutego. "Prowadzone są również dalsze rozmowy dotyczące Złotej Kopuły w kontekście Grenlandii. Kolejne informacje będą przekazywane w miarę postępów w negocjacjach" – dodał Trump.

Amerykański prezydent nie ujawnił żadnych szczegółów ustaleń. Swoje ustalenia w tej sprawie prezentuje jednak "New York Times".

Według jednego największych amerykańskich dzienników, który powołuje się na informacje o trzech wysokich rangą urzędników znających sprawę, porozumienie miałoby zakładać kompromis, w ramach którego "Dania przekazałaby Stanom Zjednoczonym suwerenność nad niewielkimi fragmentami terytorium Grenlandii, na których Stany Zjednoczone mogłyby budować bazy wojskowe".

Rozwiązanie to miałoby być analogiczne do brytyjskich baz wojskowych na Cyprze. Są one uznawane za zamorskie terytoria Wielkiej Brytanii.

