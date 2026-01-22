Szef NATO o rozmowie ws. Grenlandii. "Przyznano rację Trumpowi"

Do rozmowy z amerykańskim przywódcą szef NATO odniósł się w rozmowie z telewizją Fox News.

Szef NATO o rozmowie z Trumpem ws. Grenlandii: Ta kwestia się nie pojawiła

Zapytany przez dziennikarza stacji czy ramy porozumienia, o którym w środę poinformował Donald Trump zakładają dalszą kontrolę Danii nad Grenlandią, Mark Rutte odparł: "Ta kwestia już się nie pojawiała w moich dzisiejszych rozmowach". – Mocno skoncentrowaliśmy się na tym, co musimy zrobić, by zapewnić ochronę tego wielkiego regionu Arktyki, który się zmienia, na którym Chińczycy i Rosjanie są coraz bardziej aktywni – dodał.

Z informacji przekazanej przez sekretarza generalnego NATO wynika, że podczas spotkania przyznano rację Donaldowi Trumpowi w kwestii konieczności zapewniania regionowi Arktyki zbiorowej ochrony. Rutte podkreślił jednocześnie, że rozmowy pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Grenlandią i Danią są kontynuowane.

– Myślę że to jest bardzo dobry rezultat (rozmów). Wciąż pozostaje wiele do zrobienia, będziemy robić to krok po kroku – skonkludował szef Sojuszu.

Trump ogłasza przełom ws. Grenlandii. "Ramy przyszłego porozumienia"

Prezydent USA Donald Trump poinformował w środę o "bardzo produktywnym" spotkaniu z sekretarzem generalnym NATO Markiem Rutte podczas Światowego Forum Ekonomicznego w Davos. Podczas rozmowy, według amerykańskiego przywódcy, wypracowano "ramy przyszłego porozumienia dotyczącego Grenlandii, a właściwie całego regionu Arktyki". "To rozwiązanie, jeśli zostanie sfinalizowane, będzie bardzo korzystne dla Stanów Zjednoczonych Ameryki oraz wszystkich państw NATO" – zapewnił Trump na platformie Truth Social. Prezydent USA poinformował jednocześnie, że w oparciu o to porozumienie nie nałoży ceł na kraje, które sprzeciwiały się jego żądaniom dotyczącym przejęcia przez Waszyngton kontroli nad Grenlandią. Miały one wejść w życie od 1 lutego. "Prowadzone są również dalsze rozmowy dotyczące Złotej Kopuły w kontekście Grenlandii. Kolejne informacje będą przekazywane w miarę postępów w negocjacjach" – dodał Trump.

Amerykański prezydent nie ujawnił żadnych szczegółów ustaleń. Swoje ustalenia w tej sprawie prezentuje jednak "New York Times".

