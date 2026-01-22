Ile USA zapłacą za Grenlandię? Zaskakująca odpowiedź Trumpa

Wypowiedź amerykańskiego przywódcy padła w wywiadzie udzielonym telewizji Fox Business. Rozmowę przeprowadzono przy okazji Światowego Forum Ekonomicznego odbywającego się w Davos.

Trump: Będziemy mieli całkowity dostęp do Grenlandii

– Mówimy o tym, co jest teraz naprawdę negocjowane – szczegóły – ale zasadniczo chodzi o całkowity dostęp. Bez końca. Nie ma limitu czasowego. Nie robimy 99-letnich czy 10-letnich umów ani niczego innego – zaznaczył Trump, odnosząc się do kwestii ogłoszonych ram porozumienia w sprawie Grenlandii.

Na pytanie o to, jaka cenę "jest w stanie zapłacić za Grenlandię", prezydent Stanów Zjednoczonych odpowiedział, że nie będzie musiał nic płacić.

– Będziemy mieli całkowity dostęp do Grenlandii. Będziemy mieli cały dostęp wojskowy, jakiego chcemy. Będziemy mogli przeznaczyć na Grenlandię to, czego potrzebujemy, bo tego chcemy – odpowiedział bez ogródek Donald Trump. – Mówimy o bezpieczeństwie narodowym i międzynarodowym, więc nie będziemy musieli płacić nic – poza tym, że budujemy Złotą Kopułę – dodał. W ten sposób amerykański przywódca odniósł się do budowy tarczy antyrakietowej.

Porozumienie ws. Grenlandii. Media ujawniają kulisy

Prezydent USA Donald Trump ogłosił w środę, że doszło do wypracowania ram przyszłego porozumienia dotyczącego Grenlandii. Nie zdradził jednak żadnych szczegółów. Swoje ustalenia w tej sprawie prezentuje jednak "New York Times".

Według jednego największych amerykańskich dzienników, który powołuje się na informacje o trzech wysokich rangą urzędników znających sprawę, porozumienie miałoby zakładać kompromis, w ramach którego "Dania przekazałaby Stanom Zjednoczonym suwerenność nad niewielkimi fragmentami terytorium Grenlandii, na których Stany Zjednoczone mogłyby budować bazy wojskowe".

Rozwiązanie to miałoby być analogiczne do brytyjskich baz wojskowych na Cyprze. Są one uznawane za zamorskie terytoria Wielkiej Brytanii.

