"Prostacki i brutalny". Polityk PiS o Trumpie

Jak informuje Deutsche Welle, ponad połowa mieszkańców siedmiu krajów europejskich postrzega prezydenta Stanów Zjednoczonych jako "wroga Europy". Takiej odpowiedzi udzieliło 51 proc. respondentów – wynika z sondażu opublikowanego w piątek przez francuski magazyn "Le Grand Continent".

"W Hiszpanii i Danii, którą Trump zraził do siebie swoimi ambicjami przejęcia Grenlandii, odsetek ten jest najwyższy i wynosi 58 proc. W Belgii – 56 proc, we Francji – 55, w Niemczech – 53, a we Włoszech – 52 proc." – czytamy na stronie Deutsche Welle.

Dworczyk: Trump troszczy się o interesy USA

Do działań Donalda Trumpa odniósł się w piątek na antenie Radia Zet Michał Dworczyk, europoseł PiS.

– Donald Trump wali kijem bejsbolowym, potem jest zgiełk, awantura i zamieszanie, a potem wszyscy oddychają z ulgą: uff, dobrze się skończyło – powiedział deputowany do PE.

Jak stwierdził Dworczyk, "nie wydaje się zaskakujące, że prezydent USA troszczy się o interesy USA, choć robi to w fatalnym stylu".

– Muszę powiedzieć, że przywiązywanie się do pojedynczych wypowiedzi Trumpa nie jest najlepszym rozwiązaniem. Tego uczy nas ostatni rok, że Trump coś zapowiadał, potem się wycofywał. Potem znów i zmieniał zapowiedzi – zaznaczył były szef KPRM.

Rada Pokoju? "Decyzja powinna być wypracowana między prezydentem a rządem"

Michał Dworczyk skomentował również zaproszenie skierowane do prezydenta Karola Nawrockiego dotyczące uczestnictwa w Radzie Pokoju. Jego zdaniem, to dobrze, że "sprawa jest analizowana".

– Jest to zbyt świeży temat i budzący zbyt wiele kontrowersji, znaków zapytania, żeby podejmować szybkie decyzje. Myślę, że trzeba obserwować rozwój sytuacji i z czasem decyzja ostateczna powinna być wypracowana pomiędzy prezydentem a rządem – powiedział Dworczyk.

Jak zaznaczył europoseł PiS, "powinniśmy kierować się przede wszystkim naszym polskim interesem". – Myślę, że za wcześnie jest, żeby zdefiniować jednoznaczną odpowiedź, czy powinniśmy do tego gremium wejść, czy nie wchodzić – stwierdził.

– Formaty międzynarodowe po to są, żeby wypracowywać pewne rozwiązania, po to, żeby zajmować się określonymi sprawami. Jak rozumiem, Donald Trump stwierdził, że będzie budował jakiś nowy format międzynarodowy. Zobaczymy, co z tego będzie – podkreślił Michał Dworczyk. – Styl Trumpa jest prostacki i brutalny, tak, ale jest skuteczny – dodał.

