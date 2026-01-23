Tak Europejczycy oceniają Trumpa. Polacy są wyjątkiem

W badaniu, przeprowadzonym przez instytut Cluster17, wzięło udział 1000 osób, wybranych według kwot w siedmiu krajach Europy: Polsce, Niemczech, Hiszpanii, Danii, Francji, Włoszech i Belgii.

Większość Europejczyków uważa prezydenta USA za wroga

Jak informuje Deutsche Welle, ponad połowa mieszkańców siedmiu krajów europejskich postrzega prezydenta Stanów Zjednoczonych jako "wroga Europy".

Takiej odpowiedzi udzieliło 51 proc. respondentów – wynika z sondażu opublikowanego w piątek przez francuski magazyn "Le Grand Continent".

"W Hiszpanii i Danii, którą Trump zraził do siebie swoimi ambicjami przejęcia Grenlandii, odsetek ten jest najwyższy i wynosi 58 proc. W Belgii – 56 proc, we Francji – 55, w Niemczech – 53, a we Włoszech – 52 proc." – czytamy na stronie Deutsche Welle.

Tak Polacy oceniają Trumpa. Wyróżniają się na tle Europejczyków

Uwagę zwracają odpowiedzi, jakich udzielili Polacy. Co ciekawe, tylko 28 proc. respondentów z naszego kraju stwierdziło, że postrzega Trumpa jako "wroga Europy". Z kolei 17 proc. badanych Polaków widzi w prezydencie Stanów Zjednoczonych "przyjaciela Europy". Najwięcej uczestników sondażu, bo aż 48 proc. polskich respondentów, udzieliło odpowiedzi, że nie postrzega amerykańskiego przywódcy ani jako wroga, ani jako przyjaciela.

"Łącznie we wszystkich siedmiu krajach taką odpowiedź wybrało 39 proc. ankietowanych, a 8 proc. przyznało, że postrzega Donalda Trumpa jako przyjaciela" – podaje portal Deutsche Welle.

Pytania zadano między 13 a 19 stycznia br. Badanie przeprowadzono po wypowiedziach Donalda Trumpa o zamiarze przejęcia kontroli nad Grenlandią. Prezydent Stanów Zjednoczonych kilka dni później oświadczył, że nie użyje siły, by osiągnąć swój cel.

