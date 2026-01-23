"Przekroczył czerwoną linię". Gen. Polko oburzony słowami Trumpa

Zaskakujące słowa o sojusznikach z NATO padły w wywiadzie udzielonym przez Donalda Trumpa telewizji Fox News. Amerykański przywódca wyraził wątpliwość, że Sojusz Północnoatlantycki sprostałby "ostatecznej próbie", jaką byłaby obrona Stanów Zjednoczonych w sytuacji, gdyby kraj ten znalazł się w niebezpieczeństwie.

– Nigdy ich nie potrzebowaliśmy. Powiedzą, że wysłali wojska do Afganistanu i rzeczywiście tak zrobili, ale pozostawali nieco z tyłu, z dala od linii frontu – powiedział prezydent USA. Dodał, że Stany Zjednoczone były dotychczas "bardzo dobre dla Europy i wielu innych krajów".

Polko: Trump przekroczył czerwoną linię

Sugestie o uchylaniu się od walki czy wręcz tchórzostwie sił sojuszniczych w Afganistanie (w skład których wchodzili również Polacy) oburzyły generała Romana Polko. Wojskowy stwierdził, że prezydent USA "przekroczył czerwoną linię".

– W wielu sprawach można kłamać, ale tam, gdzie to dotyczy poświęcenia ludzi dla amerykańskich żołnierzy – bo i tacy są, polegli na służbie, otrzymali amerykańskie odznaczenia i podziękowania – prezydent Trump przekroczył czerwoną linię – powiedział.

Polko przypomniał, że sam Trump nie służył w wojsko, co stanowi ewenement w przypadku prezydenta USA.

– Jeżeli o kimkolwiek to źle świadczy, to o nim. Polecam mu lekcję historii, niech sobie doczyta. W przeciwnym wypadku cóż by nam pozostało? Spakować te skrzynie medali i odesłać do ambasady amerykańskiej, z której kiedyś przychodziły do nas podziękowania – powiedział generał i przypomniał, że w czasie misji w Afganistanie polscy żołnierze służyli na pierwszej linii ognia. Dodał także, że nie można zapominać o innych osobach np. medykach czy logistykach, którzy również ryzykowali życiem, choć nie stawali bezpośrednio na linii ognia.

