Giertych udostępnił zdjęcie trumien żołnierzy. "Dlaczego Pan nie zareagował?"

Na zdjeciu widać trumny polskich żołnierzy, którzy zginęli podczas misji w Afganistanie. Do fotografii poseł Koalicji Obywatelskiej dołączył wpis, w którym nawiązał do słów Donalda Trumpa.

"Oto są żołnierze, którzy według słów Pańskiego patrona, kryli się za żołnierzami amerykańskimi podczas wypełniania zobowiązań sojuszniczych NATO w Afganistanie. Dlaczego Pan nie zareagował na te haniebne słowa Trumpa?" – zwrócił się Giertych do prezydenta Nawrockiego.

Trump nie wierzy w NATO? Mówi o wystawieniu sojuszników na próbę

Amerykański przywódca wyraził wątpliwość, że Sojusz Północnoatlantycki sprostałby "ostatecznej próbie", jaką byłaby obrona Stanów Zjednoczonych w sytuacji, gdyby kraj ten znalazł się w niebezpieczeństwie.

– Nigdy ich nie potrzebowaliśmy. Powiedzą, że wysłali wojska do Afganistanu i rzeczywiście tak zrobili, ale pozostawali nieco z tyłu, z dala od linii frontu – powiedział prezydent USA. Dodał, że Stany Zjednoczone były dotychczas "bardzo dobre dla Europy i wielu innych krajów".

To nie jedyne gorzkie słowa ze strony Trumpa pod adresem państw NATO. Do współpracy w tamach Sojuszu amerykański przywódca odniósł się także za pośrednictwem mediów społecznościowych.

"Może powinniśmy byli wystawić NATO na próbę: powołać się na artykuł 5. i zmusić NATO do przybycia tutaj i ochrony naszej południowej granicy przed dalszymi inwazjami nielegalnych imigrantów, uwalniając w ten sposób dużą liczbę funkcjonariuszy straży granicznej do innych zadań" – napisał na platformie Truth Social.

"Europejczycy przyjdą z pomocą USA"

Warto zauważyć, że kwestia obrony USA przez sojuszników z NATO była przedmiotem niedawnej rozmowy Donalda Trumpa z sekretarzem generalnym Sojuszu Markiem Rutte. Do ich spotkania doszło na marginesie Światowego Forum Ekonomicznego w Davos. – Jest jedna rzecz, którą słyszałem, jak mówiłeś wczoraj i dziś: "Nie jesteśmy absolutnie pewni, że Europejczycy przyjdą z pomocą Stanom Zjednoczonym". Powiem ci, że przyjdą – zapewnił Rutte.

Szef NATO przypomniał tu właśnie o Afganistanie, gdzie – jak podkreślił – na każdych dwóch poległych tam amerykańskich żołnierzy przypadał jeden z pozostałych państw NATO – w tym Holandii i Danii.

