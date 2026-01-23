Giertych udostępnił zdjęcie trumien żołnierzy. "Dlaczego Pan nie zareagował?"
Giertych udostępnił zdjęcie trumien żołnierzy. "Dlaczego Pan nie zareagował?"

Roman Giertych (KO)
Roman Giertych (KO) Źródło: PAP / Marcin Obara
Roman Giertych udostępnił zdjęcie trumien polskich żołnierzy. Polityk KO dodał do fotografii kąśliwy komentarz pod adresem prezydenta Karola Nawrockiego.

Na zdjeciu widać trumny polskich żołnierzy, którzy zginęli podczas misji w Afganistanie. Do fotografii poseł Koalicji Obywatelskiej dołączył wpis, w którym nawiązał do słów Donalda Trumpa.

"Oto są żołnierze, którzy według słów Pańskiego patrona, kryli się za żołnierzami amerykańskimi podczas wypełniania zobowiązań sojuszniczych NATO w Afganistanie. Dlaczego Pan nie zareagował na te haniebne słowa Trumpa?" – zwrócił się Giertych do prezydenta Nawrockiego.

twitter

Trump nie wierzy w NATO? Mówi o wystawieniu sojuszników na próbę

Amerykański przywódca wyraził wątpliwość, że Sojusz Północnoatlantycki sprostałby "ostatecznej próbie", jaką byłaby obrona Stanów Zjednoczonych w sytuacji, gdyby kraj ten znalazł się w niebezpieczeństwie.

– Nigdy ich nie potrzebowaliśmy. Powiedzą, że wysłali wojska do Afganistanu i rzeczywiście tak zrobili, ale pozostawali nieco z tyłu, z dala od linii frontu – powiedział prezydent USA. Dodał, że Stany Zjednoczone były dotychczas "bardzo dobre dla Europy i wielu innych krajów".

To nie jedyne gorzkie słowa ze strony Trumpa pod adresem państw NATO. Do współpracy w tamach Sojuszu amerykański przywódca odniósł się także za pośrednictwem mediów społecznościowych.

"Może powinniśmy byli wystawić NATO na próbę: powołać się na artykuł 5. i zmusić NATO do przybycia tutaj i ochrony naszej południowej granicy przed dalszymi inwazjami nielegalnych imigrantów, uwalniając w ten sposób dużą liczbę funkcjonariuszy straży granicznej do innych zadań" – napisał na platformie Truth Social.

"Europejczycy przyjdą z pomocą USA"

Warto zauważyć, że kwestia obrony USA przez sojuszników z NATO była przedmiotem niedawnej rozmowy Donalda Trumpa z sekretarzem generalnym Sojuszu Markiem Rutte. Do ich spotkania doszło na marginesie Światowego Forum Ekonomicznego w Davos. – Jest jedna rzecz, którą słyszałem, jak mówiłeś wczoraj i dziś: "Nie jesteśmy absolutnie pewni, że Europejczycy przyjdą z pomocą Stanom Zjednoczonym". Powiem ci, że przyjdą – zapewnił Rutte.

Szef NATO przypomniał tu właśnie o Afganistanie, gdzie – jak podkreślił – na każdych dwóch poległych tam amerykańskich żołnierzy przypadał jeden z pozostałych państw NATO – w tym Holandii i Danii.

Źródło: DoRzeczy.pl
