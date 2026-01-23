Putin spotkał się z wysłannikami Trumpa. "Jesteśmy szczerze zainteresowani"

Światowe media informowały, że w kuluarach Światowego Forum Ekonomicznego w Davos doszło do nieformalnego spotkania przedstawiciela Władimira Putina z amerykańską delegacją. W rozmowach uczestniczyli: wysłannik Kremla Kiriłł Dmitrijew oraz specjalny wysłannik prezydenta USA ds. Bliskiego Wschodu Steve Witkoff i zięć Donalda Trumpa Jared Kushner. Po ich zakończeniu Dmitrijew mówił o "konstruktywnym dialogu", podkreślając, że "coraz więcej ludzi rozumie uczciwość rosyjskiego stanowiska". Z kolei Witkoff określił spotkanie jako "pozytywne" i zapowiedział kolejny etap negocjacji pokojowych.

Witkoff i Kushner przybyli z Davos do Moskwy. W czwartek wieczorem spotkali się z przywódcą Rosji Władimirem Putinem.

"Konstruktywne i ważne"

Doradca Putina Jurij Uszakow ocenił, że spotkanie z amerykańską delegacją było "konstruktywne i ważne".

– Władimir Putin podkreślił, że jesteśmy szczerze zainteresowani rozwiązaniem kryzysu ukraińskiego za pomocą środków politycznych i dyplomatycznych. Jednak dopóki to nie nastąpi, Rosja będzie konsekwentnie dążyć do osiągnięcia celów wyznaczonych dla specjalnej operacji wojskowej na polu bitwy, gdzie rosyjskie siły zbrojne mają strategiczną inicjatywę – powiedział Uszakow, cytowany przez rosyjskie media.

Trójstronne spotkanie

W piątek i sobotę w stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Abu Zabi, odbędzie się trójstronne spotkanie przedstawicieli Ukrainy, Rosji i Stanów Zjednoczonych. – To lepsze niż brak jakiegokolwiek dialogu, dlatego że jesteśmy pod ostrzałem, ludzie żyją bez elektryczności, jesteśmy w trudnej sytuacji, ale Rosjanie też są w trudnej sytuacji – stwierdził prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. – Daj Boże, żeby wojna się zatrzymała. Mam taką nadzieję – dodał.

Ukraiński przywódca rozmawiał w czwartek w Davos z Donaldem Trumpem. Tematem był ewentualny traktat pokojowy i plan odbudowy Ukrainy.

