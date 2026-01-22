Trójstronne spotkanie ws. wojny na Ukrainie. Zełenski zdradził szczegóły

Wołodymyr Zełenski przybył w czwartek do Davos, gdzie odbywa się Światowe Forum Ekonomiczne. W kuluarach doszło do spotkania prezydenta Ukrainy z przywódcą Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem. Tematem był ewentualny traktat pokojowy i plan odbudowy Ukrainy. – To były produktywne rozmowy – ocenił Zełenski w rozmowie z dziennikarzami.

Ukraiński przywódca poinformował również, że w piątek i sobotę w stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Abu Zabi, odbędzie się trójstronne spotkanie przedstawicieli Ukrainy, Rosji i USA. – To lepsze niż brak jakiegokolwiek dialogu, dlatego że jesteśmy pod ostrzałem, ludzie żyją bez elektryczności, jesteśmy w trudnej sytuacji, ale Rosjanie też są w trudnej sytuacji – stwierdził Wołodymyr Zełenski. – Daj Boże, żeby wojna się zatrzymała. Mam taką nadzieję – dodał.

Putin spotka się z amerykańską delegacją

Wcześniej światowe media informowały, że w kuluarach Światowego Forum Ekonomicznego w Davos doszło do nieformalnego spotkania przedstawiciela Władimira Putina z amerykańską delegacją. W rozmowach uczestniczyli: wysłannik Kremla Kiriłł Dmitrijew oraz Steve Witkoff, specjalny wysłannik Stanów Zjednoczonych ds. Bliskiego Wschodu i Jared Kushner, zięć prezydenta USA Donalda Trumpa. Po ich zakończeniu Dmitrijew mówił o "konstruktywnym dialogu", podkreślając, że "coraz więcej ludzi rozumie uczciwość rosyjskiego stanowiska". Z kolei Witkoff określił spotkanie jako "pozytywne" i zapowiedział kolejny etap negocjacji pokojowych.

Jak się okazuje, Władimir Putin spotka się w Moskwie z wysłannikami Donalda Trumpa – Witkoffem i Kushnerem – w celu omówienia możliwego zakończenia wojny na Ukrainie.

W wywiadzie dla amerykańskiej stacji CNBC Witkoff podkreślił, że inicjatywa spotkania wyszła od strony rosyjskiej, co – jego zdaniem – jest "ważnym sygnałem". – Rosjanie proszą o to spotkanie. Myślę, że to ważne oświadczenie z ich strony – powiedział.

