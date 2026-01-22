Nawrocki znów spotka się z Zełenskim. "Przy okazji innego formatu"

Prezydent Karol Nawrocki wystąpił podczas konferencji prasowej w Davos. Został zapytany, czy zbliżająca się 4. rocznica rosyjskiej agresji na Ukrainę może być okazją do jego wizyty w Kijowie.

– Całkiem niebawem spotkam się z prezydentem Zełenskim przy okazji innego formatu. Myślę, że w najbliższy weekend – poinformował. – Jeżeli chodzi o rocznicę [wybuchu wojny – przy. red.], to nie mam takich planów, aby pojechać do Kijowa czy na Ukrainę – stwierdził.

Wizyta Zełenskiego w Polsce

Przypomnijmy, że 19 grudnia prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski złożył oficjalną wizytę w Polsce i po raz pierwszy spotkał się z prezydentem Karolem Nawrockim. Rozmowa przywódców dotyczyła bezpieczeństwa oraz kwestii historycznych i gospodarczych. Jednym z tematów był zakres pomocy humanitarnej i militarnej, którą Polska dostarcza Ukrainie, a także rola, jaką w procesie przekazywania pomocy odgrywa hub logistyczny w podrzeszowskiej Jasionce, przez który przechodzi 90 proc. europejskiego wsparcia.

Nawrocki poruszył również sprawę ekshumacji ofiar rzezi wołyńskiej. – 26 wniosków IPN, które zostały wysłane do strony ukraińskiej powinno zostać rozpatrzonych, zgodnie z naszym partnerstwem i relacjami. Ta kwestia jest ważna dla Polaków. Dziękuję za jasną deklarację prezydenta Ukrainy w tej sprawie – oświadczył polski przywódca.

Podczas spotkania w Pałacu Prezydenckim politycy dyskutowali także o udziale polskich przedsiębiorców w procesie inwestycyjnej odbudowy Ukrainy po osiągnięciu pokoju. – Rozmawialiśmy o terminalu LNG w Świnoujściu, o gotowości Polski i Ukrainy do tego, aby Polska stała się hubem energetycznym dla całej Europy Środkowo-Wschodniej. Prezydent Zełenski powiedział, że 15 proc. energii trafia ze Świnoujścia do Ukrainy. Tu jest wielki potencjał do naszej współpracy – przekazał Karol Nawrocki.

