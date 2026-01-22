Spotkanie Nawrocki-Zełenski. Znamy szczegóły. "Bardzo ciekawa formuła"

Prezydent Karol Nawrocki wystąpił podczas konferencji prasowej w Davos. Został zapytany, czy zbliżająca się 4. rocznica rosyjskiej agresji na Ukrainę może być okazją do jego wizyty w Kijowie.

– Całkiem niebawem spotkam się z prezydentem Zełenskim przy okazji innego formatu. Myślę, że w najbliższy weekend – poinformował. – Jeżeli chodzi o rocznicę [wybuchu wojny – przy. red.], to nie mam takich planów, aby pojechać do Kijowa czy na Ukrainę – powiedział.

Nawrocki spotka się z Zełenskim. Leśkiewicz o szczegółach

Więcej szczegółów zdradził rzecznik prasowy głowy państwa. Jak stwierdził, spotkanie prezydentów Polski i Ukrainy odbędzie się w "bardzo ciekawej formule", podczas niedzielnej wizyty na Litwie. Obaj przywódcy, wraz z prezydentem Litwy Gitanasem Nausedą, wezmą udział w obchodach 163. rocznicy powstania styczniowego. – Spotkają się m.in. na mszy świętej w archikatedrze wileńskiej – przekazał Rafał Leśkiewicz w programie "Gość Wydarzeń" na antenie Polsat News.

– To jest taki element spajający, ta wspólna historia walki, wtedy z carską Rosją, a teraz walki Ukraińców z Federacją Rosyjską. To jest taka paralela historyczna, ale stanowiąca dobrą płaszczyznę do rozmów – ocenił rzecznik Karola Nawrockiego. Podkreślił, że prezydenci będą rozmawiali o "ważnych sprawach politycznych".

Wizyta prezydenta Ukrainy w Polsce

Przypomnijmy, że 19 grudnia prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski złożył oficjalną wizytę w Polsce i po raz pierwszy spotkał się z prezydentem Karolem Nawrockim. Rozmowa przywódców dotyczyła bezpieczeństwa oraz kwestii historycznych i gospodarczych. Jednym z tematów był zakres pomocy humanitarnej i militarnej, którą Polska dostarcza Ukrainie, a także rola, jaką w procesie przekazywania pomocy odgrywa hub logistyczny w podrzeszowskiej Jasionce, przez który przechodzi 90 proc. europejskiego wsparcia.

Nawrocki poruszył również kwestie ekshumacji ofiar rzezi wołyńskiej oraz udziału polskich przedsiębiorców w procesie inwestycyjnej odbudowy Ukrainy po osiągnięciu pokoju.

