Artysta klasy najwyższej
  Krzysztof Masłoń

Okładka książki "Wojciech Młynarski. Mamy taką sytuację"
MOJA PÓŁKA Dziewięć lat temu, 15 marca 2017 r., zmarł Wojciech Młynarski. 26 marca minie 85 lat od jego urodzin. Dobry to moment na premierę książki Romana Dziewońskiego „Wojciech Młynarski. Mamy taką sytuację”.

Książki wartościowej, potrzebnej i ciekawej, ale niebędącej biografią twórcy tego wszystkiego, co najlepsze w polskim powojennym kabarecie, musicalu, w piosence literackiej, a generalnie w rozrywce: inteligentnej, kulturalnej, na poziomie tak wysokim, że dziś wydaje się on niemożliwy do osiągnięcia.

Roman Dziewoński, syn Edwarda Dziewońskiego „Dudka”, sporządził monografię twórcy i jego niezliczonych dokonań artystycznych, przybliżając wydarzenia zapomniane lub mniej ważne, a także mniej udane. Choć nawet w tych, powiedzmy, nienajszczęśliwszych dokonaniach Młynarskiego widać było wielką klasę tego niezwykłego człowieka, który niczego nie potrafił zrobić na pół gwizdka i pewnie dlatego solą w oku stali mu zawsze – jak śpiewał w jednej z piosenek – faceci owładnięci jedną myślą: „Co by tu jeszcze spieprzyć, panowie, co by tu jeszcze”.

