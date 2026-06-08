Branża apeluje do rządu. Chodzi o przyspieszenie inwestycji

"Chcąc budować bezpieczeństwo Polski potrzebujemy dziś odważnych decyzji, aby energetyka wiatrowa na lądzie, czyli najtańsze dziś dostępne źródło energii, mogła rozwijać się w sposób nieskrępowany, i aby mogła przynieść korzyści dla całej gospodarki. To już nie jest wybór, tylko potrzeba, od której spełnienia zależeć będzie tempo rozwoju Polski i jej miejsce na mapie europejskiej przestrzeni bezpieczeństwa" – powiedział prezes PSEW Janusz Gajowiecki, cytowany w komunikacie.

Polskie projekty powstają w 10 lat, europejskie – nawet w 2 lata

"Energetyka wiatrowa wzmacnia niezależność energetyczną Polski i odporność państwa. Jednak dziś ograniczenia związane z wojskowymi strefami powietrznymi blokują rozwój projektów na 55 proc. powierzchni kraju. Ukraina mimo trwającej wojny i codziennych zagrożeń dla infrastruktury krytycznej rozwija więcej mocy wiatrowych niż Polska. Inwestycje powstają również w regionach położonych blisko działań wojennych, co potwierdza, że bezpieczeństwo państwa i rozwój energetyki wiatrowej mogą się wzajemnie wzmacniać. Potrzebujemy weryfikacji i racjonalizacji ograniczeń lokalizacyjnych oraz lepszego pogodzenia celów bezpieczeństwa militarnego i energetycznego państwa" – czytamy w komunikacie.

PSEW podkreślił, że polskie projekty wiatrowe powstają nawet 10 lat, podczas gdy Europa realizuje je w 2–3 lata.

"Potrzebujemy uproszczenia procedur, równoległych postępowań i mechanizmu milczącej zgody" – czytamy dalej.

W ocenie branży, ochrona środowiska i rozwój energetyki wiatrowej nie są sprzeczne. Możliwe jest jednoczesne zachowanie wysokich standardów ochrony przyrody i sprawna realizacja inwestycji.

Bilion złotych korzyści do 2040 roku

"Polska potrzebuje przewidywalnych i opartych na wiedzy procedur środowiskowych. Potrzebujemy szybszych decyzji i przewidywalnych procedur przy zachowaniu wysokich standardów ochrony przyrody" – wskazano.

PSEW ocenia, że korzyści mogą przekroczyć 1 bln zł do 2040 roku.

"Potrzebujemy strategii przemysłowej dla onshore i offshore wind oraz narzędzi wsparcia dla polskich przedsiębiorstw (np. fundusze gwarancyjne, nisko oprocentowane pożyczki)" – zaapelowano.

Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej jest organizacją pozarządową, która powstała w 1999 roku, działającą na rzecz rozwoju energetyki wiatrowej, zarówno lądowej jak i morskiej. Skupia kluczowe firmy działające na rynku energetyki wiatrowej w Polsce i za granicą: inwestorów, deweloperów, producentów turbin i podzespołów do elektrowni oraz poddostawców.

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