Błaszczak uderza w Kosiniaka-Kamysza. "Minister, który woli wiatraki niż bezpieczeństwo"

Władysław Kosiniak-Kamysz, wicepremier i szef MON, ocenił we wpisie na platformie X, że "ramię w ramię PiS i Konfederacja sabotują budowę bezpieczeństwa Polski".

"Nie poparli programu SAFE i walczą z rozwojem OZE. SAFE wzmacnia Wojsko Polskie. OZE wzmacnia niezależność Polski od importowanych surowców i zewnętrznych szantaży energetycznych" – dodał.

Zdaniem Władysława Kosiniaka-Kamysza "bezpieczna Polska to własna broń, własna energia i własne decyzje". "Oni są przeciwko każdemu z tych kierunków!" – napisał.

Kosiniak-Kamysz zaatakował PiS i Konfederację. Odpowiedział mu Błaszczak

Na wpis Władysława Kosiniaka-Kamysza zareagował Mariusz Błaszczak, były szef MON, wiceprezes PiS i szef klubu parlamentarnego PiS.

"Kosiniak-Kamysz: minister który woli wiatraki niż bezpieczeństwo" – stwierdził.

Mariusz Błaszczak zapytał: "Skoro przez lata wojsko uważało, że wiatraki przy jednostkach wojskowych stanowią zagrożenie dla systemów obronnych, to co się zmieniło? Technologia czy polityczne oczekiwania lobby OZE?".

Szef klubu PiS podkreślił, że "bezpieczeństwo państwa nie powinno być przedmiotem eksperymentów, a szef MON właśnie poinformował o liberalizacji zasad stawiania wiatraków w pobliżu jednostek…".

Szef MON w Świnoujściu

Władysław Kosiniak-Kamysz podczas konferencji w Świnoujściu, która odbyła się w poniedziałek, mówił m.in. o wyzwaniach, które gwarantują bezpieczeństwo Polski. Szef MON wymienił: zdolności militarne, silną armię, która wspomaga i wspiera sojuszników, odporność gospodarki oraz bezpieczeństwo energetyczne.

– To dla naszego rządu jest absolutnie priorytet, zbudowanie takiego potencjału energetycznego w Polsce, na lądzie i na morzu, który daje niezależność i powoduje, że nie ulegamy żadnym szantażom międzynarodowym. Nie jesteśmy zależni wtedy ani od Wschodu, ani od Zachodu. Nie będziemy musieli zabiegać w trudnych warunkach o dostawy – mówił.

Szef MON dodał, że kluczowy jest miks energetyczny, który gwarantuje trwałe bezpieczeństwo. Podkreślił przy tym, że nie można się zgodzić z głosami tych, którzy chcą "zniszczyć energetykę odnawialną".

– Ona w ubiegłym roku dostarczyła już ponad 30 proc. energii w Polsce. To jest absolutnie wspaniały wynik – powiedział.

Ocenił, że jeśli ci, którzy chcą "obrzydzić, kłamią i mówią, że wiatraki przenoszą choroby", nazywają "OZE-SROZE", będą szli drogą niszczenia polskiej, niezależnej i taniej energii, to przegrają.

– Nigdy nie dopuścimy, aby ci ludzie mieli wpływ na to, co się dzieje w polskim sektorze energetycznym. To jest niebezpieczne, to jest przeciwko polskiemu bezpieczeństwu – dodał lider PSL.

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