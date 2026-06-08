Merz "zszokowany" słowami Tuska. Niemcy nie zapłacą Polakom

Gazeta przypomina wspólną konferencję prasową premiera Donalda Tuska i kanclerza RFN Friedricha Merza z grudnia ubiegłego roku, podczas której Tusk zaapelował do Niemiec słowami: "Pospieszcie się, jeśli chcecie naprawdę wykonać taki gest".

"Merz – co potwierdzili nam rozmówcy z polskiej i niemieckiej dyplomacji – miał być tymi informacjami zszokowany. Jego doradcy obiecywali, że szybko uporają się tą sprawą, którą traktowali jako wstydliwą" – czytamy na pierwszej stronie "GW".

Dziennik podkreśla, że w ciągu roku zmarło kolejne 10 tys. z 50 tys. osób, które były represjonowane podczas II wojny światowej.

Odszkodowania dla Polaków? Niemcy nie mają pieniędzy

Według źródeł dyplomatycznych, głównym hamulcowym w tej sprawie jest minister finansów RFN Lars Klingbeil (SPD). W Berlinie tłumaczą, że sytuacja budżetowa jest trudna i potrzebne są cięcia, a na zaciągnięcie nowych długów nie ma przyzwolenia społecznego.

Żadnych efektów nie przyniosły także kolejne spotkania zespołów poszczególnych ministerstw, które miały wspólnie ze swoich budżetów zebrać kwotę kilkuset milionów euro – wskazuje gazeta. Przypomina, że polski rząd nie zgodził się na propozycję poprzedniego kanclerza Olafa Scholza, który w 2024 r. zaoferował jednorazową kwotę w wysokości ok. 200 mln euro.

"Niemcy pieniędzy na wypłatę dla żyjących jeszcze represjonowanych podczas II wojny światowej szukają od początku roku, bez rezultatu" – opisuje "Wyborcza".

Polska zapłaci ofiarom II wojny światowej? Zapowiedź Tuska w Berlinie

Premier Donald Tusk ogłosił podczas wizyty w Berlinie w grudniu 2025 r., że jeśli Niemcy nie wypłacą odszkodowań polskim ofiarom II wojny światowej, zrobi to polski rząd.

– Jeśli nie uzyskamy jakiejś szybkiej i jednoznacznej deklaracji, to będę w przyszłym roku rozważał decyzję, że Polska wypełni tę potrzebę z własnych środków. Więcej o tym nie chcę już mówić – stwierdził Tusk podczas wspólnej konferencji prasowej z Merzem.

Strona niemiecka od dawna stoi na stanowisku, że kwestia reparacji dla Polski jest "prawnie zamknięta".

W raporcie z 2022 r. o stratach poniesionych przez Polskę w wyniku agresji i okupacji niemieckiej w czasie II wojny światowej w latach 1939-1945 łączną wartość strat oszacowano na ponad 6 bilionów zł.

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