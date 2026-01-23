Niespodziewany ruch Trumpa. Wycofał zaproszenie dla ważnego partnera

O swojej decyzji amerykański przywódca poinformował za pośrednictwem mediów społecznościowych. We wpisie opublikowanym na platformie Truth Social Donald Trump zwrócił się bezpośrednio do premiera Kanady Marka Carney'a.

Rada Pokoju nie dla Kanady. Trump niespodziewanie wycofuje zaproszenie

"Szanowny panie premierze Carney: niniejszym informuję, że Rada Pokoju wycofuje skierowane do pana zaproszenie dotyczące przystąpienia Kanady do najbardziej prestiżowej Rady Liderów, która kiedykolwiek powstała. Dziękuję za uwagę!" – napisał prezydent USA, nie tłumacząc powodów swojej decyzji.

W tym kontekście media przypominają szeroko komentowane wystąpienie kanadyjskiego premiera, wygłoszone we wtorek podczas Światowego Forum Ekonomicznego w Davos. Mark Carney wskazywał w nim, że dawny porządek świata się załamuje, mocarstwa używają ekonomicznej integracji jako broni, a coraz bardziej widoczna jest tendencja niektórych państw, by dostosowywać się do wymogów silniejszych. Podkreślił jednocześnie, że kraje średniej wielkości nie są bezsilne i mogą one tworzyć owe sojusze. Przestawił tym samym wizję Zachodu bez Stanów Zjednoczonych.

"To przemówienie wisiało w powietrzu. Ktoś musiał je wygłosić. Szkoda tylko, że nie był to europejski polityk" – komentował przemówienie premiera Kanady niemiecki "Der Spiegel".

Inauguracja Rady Pokoju

W czwartek w Davos, na odbywającym się tam Światowym Forum Ekonomicznym, odbyła się inauguracja Rady Pokoju. Podczas ceremonii podpisano dokument powołujący do życia nową organizację. To najnowsza inicjatywa prezydenta Stanów Zjednoczonych, której celem ma być zarządzanie Strefą Gazy. Jej działania mogą jednak wykraczać poza ten obszar. Podczas uroczystości u boku Donalda Trumpa wystąpiło kilkunastu przywódców. Zostali oni przedstawieni jako członkowie-założyciele Rady Pokoju. Byli to reprezentanci takich państw, jak: Bahrajn, Monako, Argentyna, Armenia, Azerbejdżan, Bułgaria, Węgry, Indonezja, Jordania, Kazachstan, Kosowo, Pakistan, Paragwaj, Katar, Arabia Saudyjska, Turcja, Zjednoczone Emiraty Arabskie i Mongolia.

