"Polacy to great warriors". Co powiedział Trump Nawrockiemu?

– Prezydent Karol Nawrocki przyznał, że jesteśmy zainteresowani instytucją Rady Pokoju i chcemy być w grze. Ale nie składamy dziś jednoznacznych i wiążących deklaracji. Prezydent Trump przyjął to stanowisko ze zrozumieniem, nie próbował zmienić naszej postawy, uznał nasze argumenty, że tego typu decyzje, jak przystąpienie do nowej organizacji międzynarodowej, wymagają pracy parlamentu i rządu w Polsce – mówi WP bliski współpracownik Karola Nawrockiego. – Karol nie wziął na siebie żadnego ryzyka w związku z tą sprawą. Zdjął z Polski presję – dodaje. Prezydent RP nie złożył w Davos Trumpowi wiążącej deklaracji w sprawie Rady Pokoju.

Rozmówca portalu cytuje słowa przywódcy USA. – Donald Trump powiedział do Karola Nawrockiego: "wy możecie na mnie liczyć, bo wiem, że ja zawsze mogę liczyć na was. Don’t worry about it (nie martwcie się – przyp. red.)" – relacjonuje.

Trump potwierdza gwarancje i chwali Polaków

Dodatkowo prezydent Stanów Zjednoczonych miał potwierdzić wojskowe gwarancje bezpieczeństwa dla naszego kraju ze strony USA. Powiedział: "Stany Zjednoczone są zawsze po waszej stronie. Niczym się nie przejmujcie". – Nie krył zadowolenia z postawy Polski, mówił o dumie z prezydenta Nawrockiego, nawiązywał do jego wygranej w wyborach, gratulował mu – opowiada uczestnik rozmów w Davos.

Przyznaje, iż Trump "sam z siebie" miał także przypomnieć swoje słynne wystąpienie w Polsce na Placu Krasińskich – przy pomniku Powstańców Warszawskich – z 2016 roku. – Mówił o Powstaniu Warszawskim, stwierdził, że Polacy to są "great warriors" [wielcy wojownicy – przyp. red.]. Że ze względu na historię i położenie między Rosją a Niemcami "nie mamy łatwo", a jednak "przez tyle lat stoimy mocno", że "mamy wspólną historię, takiego samego ducha jak Amerykanie i dumę z własnego narodu" – opowiada źródło Wirtualnej Polski. Jak słyszymy, "Trump nie mógł się nachwalić Polski i Polaków".

