Opinie
  • Filip MemchesAutor:Filip Memches

Obłudne uniki

Dodano: 
Kard. Grzegorz Ryś w rozmowie z Tomaszem Terlikowskim na antenie RMF FM
Kard. Grzegorz Ryś w rozmowie z Tomaszem Terlikowskim na antenie RMF FM Źródło: YouTube / RMF24
Rozmowa Tomasza Terlikowskiego z kard. Grzegorzem Rysiem była obliczona na oburzenie. Chodziło o to, żeby krytycy „katolicyzmu otwartego” zaatakowali hierarchę kościelnego i tym samym się skompromitowali. Można byłoby bowiem wtedy ich zachowanie zinterpretować w taki sposób, że za nic mają oni posłuszeństwo wobec biskupów i są na bakier z nauczaniem Kościoła.

Prowadzenie przez dziennikarza wywiadu często polega na grze z interlokutorem. Jej punktem wyjścia jest obsadzenie rozmówcy w określonej roli. Chodzi o to, żeby wyartykułował on treści, których oczekuje od niego gospodarz. Oczywiście gość takiemu zabiegowi może się oprzeć, ale tylko wtedy, gdy zdaje sobie sprawę z podjętej wobec niego gry i nie chce się wpisywać w z góry założony scenariusz.

Nie wiem, co myślał kard. Grzegorz Ryś podczas wywiadu, który w RMF FM w Środę Popielcową (a więc w znaczącym dla katolików dniu) przeprowadził z nim Tomasz Terlikowski. Natomiast trudno było się oprzeć wrażeniu, że dziennikarz podjął z metropolitą krakowskim grę. Oto do rozmowy został zaproszony hierarcha kościelny powszechnie kojarzony ze zjawiskiem określanym w polskiej debacie publicznej mianem „katolicyzmu otwartego”. Ów purpurat ma na swoim koncie wypowiedzi i gesty, które nieraz wywoływały kontrowersje, i to wśród osób deklarujących zatroskanie z powodu kondycji Kościoła katolickiego w Polsce. Natomiast Terlikowski postrzegany jest jako gorliwy neofita „katolicyzmu otwartego.

Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.
© ℗ Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.
Czytaj także