Papież utożsamia prawicę z ekstremistami? Zaskakujące kulisy spotkania z biskupami

Jak wskazują hiszpańscy dziennikarze, papież miał ostrzec hierarchów, że grupy ekstremistyczne będą próbowały manipulować Kościołem i wpływać na katolickich wyborców. Choć w oficjalnym watykańskim komunikacie wspomniano jedynie o tym, że Leon XIV jest zaniepokojony wszelkimi skrajnymi ruchami oraz próbami podzielenia Kościoła, to katolickie media, takie jak "Vida Nueva", informowały, że w trakcie spotkania z biskupami papież miał wprost wskazać na prawicową partię Vox.

– Papież widzi, że skrajna prawica wykorzystuje wierzących do swoich celów – powiedział anonimowy duchowny, którego cytuje "El Pais".

Dziennik podaje, że hiszpańscy hierarchowie otrzymali papieskie polecenie, aby uważnie śledzić działania "skrajnej prawicy” i rozwiązać konflikt z rządem hiszpańskim w sprawie odszkodowań dla ofiar nadużyć seksualnych ze strony duchownych. Do tej pory Konferencja Episkopatu Hiszpanii (EEC) odmawiała wypłaty środków setkom ofiar, których nie uznała za wiarygodne.

Biskupi najwyraźniej zastosowali się do papieskiej dyrektywy, ponieważ 8 stycznia tego roku niespodziewanie doszli do porozumienia z rządem w sprawie zadośćuczynienia dla ofiar przestępstw.

Kościół w Hiszpanii za legalizacją pobytu migrantów

Pod koniec stycznia tego roku Sieć Organizacji na rzecz Solidarnego Rozwoju (Redes), Hiszpańska Konferencja Osób Konsekrowanych (Confer), Caritas i Biuro ds. Migracji Hiszpańskiej Konferencji Biskupiej z zadowoleniem przyjęły zapowiedź procesu nadzwyczajnej legalizacji pobytu migrantów. Kościelne instytucje wyjaśniły, że obywatelska inicjatywa ustawodawcza w tej sprawie, wsparta ponad 600 tysiącami podpisów, która obecnie jest procedowana w parlamencie, uzupełnia obowiązujące od maja ub.r. przepisy migracyjne, wskazujące zwyczajną drogę administracyjną w kwestii uregulowania pobytu w Hiszpanii. Stwarza ona możliwość uregulowania swego statusu osobom, które nie mogą skorzystać z drogi zwyczajnej.

