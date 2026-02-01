Eurodeputowana z Hiszpanii o migrantach. Padły szokujące słowa

Montero przemawiała w sobotę (31 stycznia) podczas wiecu w Saragossie, zorganizowanym w związku z wyborami regionalnymi w Aragonii, które odbędą się 8 lutego. Przekonywała, że po legalizacji pobytu tysięcy migrantów, kolejnym krokiem powinno być nadaniem im hiszpańskiego obywatelstwa i zmiana prawa tak, aby mogli uczestniczyć w wyborach.

– Mam nadzieję, że uda nam się pozbyć z tego kraju faszystów i rasistów za pomocą migrantów i ciężko pracujących ludzi – powiedziała Montero, cytowana przez dziennik "El Mundo".

W swoim wystąpieniu mocno skrytykowała partie prawicowe, w tym Vox i jej lidera Santiago Abascala, określając ich retorykę jako rasistowską i anty-migracyjną.

Migranci w Hiszpanii: Najpierw obywatelstwo, potem prawa wyborcze?

Wypowiedź Montero jest szeroko komentowana przez hiszpańskie media, ponieważ europosłanka sięgnęła po terminologię używaną przez prawicę (tzw. teoria zastępowania lub podmiany) i odwróciła jej sens proponując, by imigranci z Afryki i Bliskiego Wschodu stali się przeciwwagę dla rzekomego rasizmu i faszyzmu.

W Hiszpanii obywatelstwo jest warunkiem głosowania w wyborach krajowych i regionalnych, więc samo zalegalizowanie pobytu imigrantów nie daje im praw wyborczych z automatu. Podemos w kampanii wyborczej sygnalizuje, że będzie silnie walczyć o prawa migrantów, co może być istotne w regionach z większym udziałem cudzoziemców lub osób o korzeniach imigranckich.