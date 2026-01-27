Hiszpania: Kościół za nadzwyczajnym uregulowaniem sytuacji nielegalnych migrantów

Dostrzega w tym akt sprawiedliwości społecznej i uznanie dla wkładu, jaki migranci swą pracą wnoszą w jego rozwój.

Sieć Organizacji na rzecz Solidarnego Rozwoju (Redes), Hiszpańska Konferencja Osób Konsekrowanych (Confer), Caritas i Biuro ds. Migracji Hiszpańskiej Konferencji Biskupiej z zadowoleniem przyjęły zapowiedź procesu nadzwyczajnej legalizacji pobytu migrantów. Kościelne instytucje wyjaśniły, że obywatelska inicjatywa ustawodawcza w tej sprawie, wsparta ponad 600 tysiącami podpisów, która obecnie jest procedowana w parlamencie, uzupełnia obowiązujące od maja ub.r. przepisy migracyjne, wskazujące zwyczajną drogę administracyjną w kwestii uregulowania pobytu w Hiszpanii. Stwarza ona możliwość uregulowania swego statusu osobom, które nie mogą skorzystać z drogi zwyczajnej.

Wykluczenie społeczne migrantów

Obecne ustawodawstwo bowiem, choć stanowi krok pozytywny, pomija niektóre grupy, np. osoby nie mające możliwości wykazania wymaganego dwuletniego okresu pobytu w Hiszpanii; pracowników nieposiadających formalnej umowy o pracę; osoby ubiegające się o ochronę międzynarodową, których wnioski nie zostały przyjęte; rodziny z dziećmi o nieuregulowanym statusie pobytu.

68 proc. migrantów o nieuregulowanym statusie w Hiszpanii żyje w sytuacji wykluczenia społecznego. Dlatego instytucje kościelne stwierdzają, że „nadszedł czas, by podjąć zdecydowany krok w kierunku bardziej sprawiedliwego i inkluzywnego społeczeństwa, w którym nikt nie jest skazany na niewidoczność”.

