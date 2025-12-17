W Hiszpanii policja wyrzuciła setki migrantów z opuszczonej szkoły

Wiedząc, że usunięcie jest nieuchronne, większość mieszkańców opuściła budynek, zanim katalońska policja w kamizelkach kuloodpornych weszła do szkoły wczesnym rankiem w środę (17 grudnia) na mocy nakazu sądowego.

Skłot znajdował się w Badalonie, na przedmieściach Barcelony. Wielu migrantów z krajów afrykańskich wprowadziło się do pustego budynku szkolnego, który stał opuszczony od 2023 roku. Burmistrz miasta Xavier Garcia Albiol poinformował, że 400 osób jest przeznaczonych do eksmisji.

Migranci wyrzuceni z budynku. "Eksmisja nie oznacza, że znikną"

Marta Llonch, prawniczka reprezentująca migrantów, powiedziała agencji Associated Press, że "wiele osób będzie dziś spać na ulicy". – To, że eksmitujemy tych ludzi, nie oznacza, że znikną. Jeśli nie zapewnimy im alternatywnego miejsca do życia, będą teraz na ulicy, co będzie problemem dla nich i dla miasta – argumentowała.

Wielu migrantów żyło ze sprzedaży złomu zbieranego na ulicach. Inni mieli pozwolenie na pobyt i pracę, ale byli zmuszeni tam mieszkać, ponieważ nie było ich stać na mieszkanie. Opuszczając szkołę, ładowali swoje rzeczy na wózki, niektóre używane jako przyczepy ciągnięte przez rowery, którymi je wywozili – podaje AP.

Wcześniej rada miejska Badalony uznała, że skłot stanowił zagrożenie dla bezpieczeństwa mieszkańców miasta. W 2020 roku w Badalonie wybuchł pożar w starej fabryce, którą zajmowało około stu migrantów. Zginęły cztery osoby.

Mniej azylantów dociera do Hiszpanii

Hiszpania, a w szczególności Wyspy Kanaryjskie na Oceanie Atlantyckim, pozostają jedną z głównych dróg dotarcia z Afryki do Unii Europejskiej dla migrantów i osób ubiegających się o azyl.

Według najnowszych danych, w tym roku do Hiszpanii przybyło prawie 24 tys. nielegalnych migrantów – o jedną trzecią mniej niż w tym samym okresie 2024 roku.

