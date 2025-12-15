Hiszpański gigant zainteresowany polskim biometanem. Zainwestuje fortunę

Strategia Biorig zakłada nabycie gotowych do realizacji projektów typu brownfield. Firma będzie następnie dalej rozwijać te inicjatywy, wykorzystując swoje doświadczenie w budowie, zarządzaniu i eksploatacji zakładów produkcji biometanu w Europie. Podejście to zostanie uzupełnione o inwestycje typu greenfield dotyczące nowych obiektów, zapowiedziano.

Nowe instalacje będą zlokalizowane na terenie siedmiu polskich województw: zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, dolnośląskiego, śląskiego, lubelskiego, mazowieckiego i podlaskiego, wymieniono.

"Ogromny potencjał"

Wyprodukowany tam biometan będzie dostarczany do odbiorców przemysłowych, w szczególności do energochłonnych producentów poszukujących konkurencyjnej cenowo zielonej energii, w ramach umów na dostawy gazu przez sieć gazową oraz długoterminowych umów zakupu (BPA).

– Polska oferuje strategiczną szansę ze względu na ogromny potencjał swojego rynku. Obecnie, dzięki dynamicznym zmianom regulacyjnym sprzyjającym budowie zakładów produkcji biometanu, jest to kluczowy moment dla rozwoju infrastruktury energetycznej niezbędnej do zmniejszenia zależności od paliw kopalnych i efektywnego wykorzystania odpadów organicznych w procesie odzyskiwania biopaliw. Te solidne podstawy pozwalają nam budować pozycję wiodącego międzynarodowego gracza na rynku biometanu. Cieszymy się, że możemy przyczynić się do rozwoju polskiego sektora dzięki modelowi, który sprawdził się w Hiszpanii i we Włoszech, dostosowanemu do lokalnych warunków – powiedział country manager Biorig w Polsce Piotr Tomasz Kosior, cytowany w komunikacie.

Chodzi o 5 TWh energii odnawialnej rocznie

Powyższe plany biznesowe są częścią strategii rozwoju całej grupy Solarig, która uzupełnia tym samym posiadany już polski portfel projektów o mocy ok. 1,5 GW w magazynach energii (BESS) i instalacjach PV. Z kolei Biorig umacnia swoją pozycję jako jeden z wiodących europejskich producentów i dostawców biometanu, posiadając ponad 60 obiektów w fazie rozwoju w Hiszpanii, Włoszech, a teraz także w Polsce.

Łącznie portfolio to będzie generować około 5 TWh energii odnawialnej rocznie.

Biorig to spółka zależna hiszpańskiej firmy Solarig, stworzona w celu dostarczania innowacyjnych rozwiązań w zakresie gazów odnawialnych, takich jak biometan. Jego działalność skupia się na przekształcaniu surowców organicznych pochodzenia rolniczego i hodowlanego w gazy odnawialne oraz na promowaniu projektów wspierających transformację energetyczną i gospodarkę o obiegu zamkniętym.

Solarig zarządza aktywami o mocy przekraczającej 15 GW oraz posiada portfolio projektów o łącznej mocy ponad 20 GW w 12 krajach.

