Powstaje farma wiatrowa na Bałtyku. Europejski Bank uruchomił olbrzymią pożyczkę

Uruchomienie produkcji farmy planowane jest na 2028 r. Jest to czwarty duży projekt w zakresie morskiej energetyki wiatrowej finansowany przez EBI w Polsce w ogóle i jednocześnie trzeci, który pozyskał środki z banku w bieżącym roku.

– EBI jest sprawdzonym partnerem transformacji energetycznej w Polsce – od rozwoju odnawialnych źródeł energii, przez modernizację sieci, po poprawę efektywności energetycznej i przystępności cen. BC-Wind przyczyni się do ograniczenia emisji CO2 i wzmocni bezpieczeństwo energetyczne obywateli oraz przedsiębiorstw. Za korzystnym, długoterminowym finansowaniem budowy i eksploatacji kolejnej farmy wiatrowej w polskiej strefie ekonomicznej na Morzu Bałtyckim stoi konsekwentne zaangażowanie EBI w działania na rzecz klimatu, konkurencyjności gospodarczej oraz strategicznej suwerenności Europy – powiedziała wiceprezes EBI Teresa Czerwińska, cytowana w komunikacie.

"Polska ma potencjał, aby stać się regionalnym liderem"

BC-Wind będzie składać się z 26 turbin o maksymalnej mocy 15 MW każda. Firma Ocean Winds uzyskała już wszystkie wymagane pozwolenia, a także zawarła 25-letni kontrakt różnicowy, który zapewni podstawę przyszłej sprzedaży energii. 1 grudnia spółka ogłosiła zawarcie umowy finansowania o wartości około 2 mld euro z 15 kredytodawcami, co umożliwi rozpoczęcie budowy w 2026 r.

– Morska energetyka wiatrowa jest jednym z głównych motorów transformacji energetycznej w Polsce i realną szansą na rozwój zrewitalizowanego sektora gospodarki. Polska ma potencjał, aby stać się regionalnym liderem w dziedzinie morskiej energetyki wiatrowej zarówno pod względem produkcji czystej energii, jak i zaplecza przemysłowego. Projekt BC-Wind, wspierany przez kluczowych partnerów finansowych, takich jak Europejski Bank Inwestycyjny, jest naszym wkładem w strategiczny proces zwiększenia udziału odnawialnych źródeł w miksie energetycznym – dodał dyrektor operacyjny Ocean Winds Bautista Rodriguez.

EBI od lat współpracuje z Engie i EDPR, a w 2022 r. wsparł także pilotażowy projekt pływającej morskiej farmy wiatrowej realizowany przez Ocean Winds we Francji. Finansowanie BC-Wind jest zabezpieczone gwarancjami programu InvestEU Unii Europejskiej oraz realizowane w ramach planu RePowerEU, którego celem jest ograniczenie importu paliw kopalnych poprzez przyspieszenie zielonej transformacji. Środki na projekt Ocean Winds EBI wyasygnował z TechEU, sztandarowego programu wsparcia przewag technologicznych Europy, również w sektorze energetycznym.

Wielka inwestycja na Bałtyku

Wsparcie z EBI odgrywa istotną rolę w finansowaniu dynamicznego rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce i pomaga pozyskać dla tego sektora kolejnych inwestorów. W 2025 r. bank udzielił już finansowania siostrzanym farmom wiatrowym Bałtyk 2 i Bałtyk 3 o łącznej mocy 1,44 GW oraz farmie Baltica 2 o mocy 1,5 GW – największej jak dotąd morskiej farmie wiatrowej tego typu w UE. Łącznie w tym roku, EBI zainwestował w morską energetykę wiatrową w kraju 1,7 mld euro. W 2023 r. bank współfinansował również pierwszy tego typu projekt w Polsce.

Projekt BC-Wind zlokalizowany jest ok. 23 km na północ od linii brzegowej, w gminach Krokowa i Choczewo w woj. Pomorskim. Projekt ma na celu osiągnięcie planowanej mocy do 390 MW, z całkowitym obszarem farmy wynoszącym 90,94 km2. Morska farma wiatrowa BC-Wind posiada decyzją środowiskową zarówno dla części morskiej jak i lądowej oraz prawo do kontraktu różnicowego (CfD).

Ocean Winds (OW) to międzynarodowa spółka działająca w obszarze morskiej energetyki wiatrowej, powstała jako joint venture EDP Renewables i ENGIE, w równych udziałach. OW aktywnie rozwija, finansuje, buduje i eksploatuje projekty morskich farm wiatrowych na całym świecie.

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) jest instytucją Unii Europejskiej powołaną do finansowania inwestycji przyczyniających się do realizacji celów polityki wspólnoty. Udziałowcami banku są państwa członkowskie, a zadaniem udzielanie kredytów długoterminowych na rzecz realizacji ośmiu priorytetów.

