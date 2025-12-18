"Do widzenia debile". Szokujące zachowanie posła PiS

W środę członkowie komisji kultury głosowali nad odwołaniem Piotra Adamowicza z Koalicji Obywatelskiej z funkcji przewodniczącego. Wniosek w tej sprawie złożyła grupa posłów, którzy wskazywali, że Adamowicz blokował możliwość zabrania głosu. Piotr Gliński wskazywał, że poseł KO m.in. ograniczanie debaty parlamentarnej oraz manipulowanie terminami posiedzeń.

– Nie jest prawdą, że odbieramy komukolwiek głos. Nie mamy też i myślę, że tak samo pan przewodniczący, w zwyczaju cenzurowania cudzych wypowiedzi. Jeśli za skandal uważacie państwo dopuszczanie na posiedzeniu komisji kultury do głosu ministra kultury, no to trochę się nie rozumiemy – odpowiadała politykom opozycji poseł KO Urszula Augustyn.

Skandaliczne zachowanie Suskiego

Posłowie PiS złożyli wniosek o debatę nad odwołaniem Adamowicza, który jednak został odrzucony. To nie spodobało się m.in. Joannie Lichockiej oraz Markowi Suskiemu. Zachowanie polityka PiS było jednak szokujące.

– Dziękuję, ja opuszczam tę komisję. Z debilami pracować nie można. Do widzenia państwu. Do widzenia debile – rzucił poseł Marek Suski i wyszedł z sali.

twitter

Emocje na posiedzeniu komisji

Warto dodać, że szokujące zachowanie Suskiego podczas posiedzenia komisji kultury to już kolejny tego typu wybryk posła PiS. W październiku 2024 roku jej członkowie pozytywnie zaopiniowali wniosek o odwołanie Krzysztofa Czabańskiego z funkcji przewodniczącego Rady Mediów Narodowych. Między Markiem Suskim a Piotrem Adamowiczem doszło do spięcia.

Poseł PiS stwierdził, że Piotr Adamowicz "łamie regulamin". – Pan jest aparatczykiem politycznym, a nie przewodniczącym komisji – powiedział Suski.

Przewodniczący komisji zaznaczył, że zamyka głosowanie, poseł PiS raz po raz się sprzeciwiał. — Wypowiadam sprzeciw. Do cholery, czy pan jest debilem? – krzyknął w końcu Suski. – Zamykam posiedzenie Komisji Kultury i Środków Przekazu, dziękuję – zakończył Adamowicz.

Czytaj też:

W Sejmie wystawa prac artystycznych Suskiego. Tak zareagował GiertychCzytaj też:

Zaskakujący ruch Hołowni wobec Posła PiS. "Na moją interwencję"