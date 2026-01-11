Olaboga, historia się nie skończyła
Donald Trump ma oko na Grenlandię
W RZECZY SAMEJ Gdyby nie konsekwencje, byłoby to nawet zabawne – mam na myśli reakcje zszokowanych liberalnych elit nową polityką prezydenta Donalda Trumpa i jego coraz bardziej jednoznacznymi roszczeniami do Grenlandii.

O ile porwanie z Wenezueli prezydenta Nicolása Maduro miało miejsce daleko i dotyczyło, jakby nie było, komunistycznego dyktatora, o tyle jasno zgłaszany postulat (a właściwie ultimatum) przechwycenia przez USA autonomicznego regionu pod zwierzchnością Danii ma całkiem inny charakter.

