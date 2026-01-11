Szeryfowie światłowodu

Certyfikowani "zaufani sygnaliści" mają pilnować bezpieczeństwa w Internecie na terenie Unii Europejskiej. Platformy takie jak Facebook, X czy YouTube muszą traktować ich zgłoszenia priorytetowo i reagować "bez zbędnej zwłoki". Krajowi Koordynatorzy ds. Usług Cyfrowych nadali już certyfikaty pierwszym organizacjom, a w tle starań o słuszne przecież zwiększanie bezpieczeństwa w sieci stawiane są pytania o cenzurowanie Internetu
Jeśli w rodzinie Nawrockich rozmawia się przy stole o pracy, to jednym z tematów wigilijnej kolacji mogła być ustawa wdrażająca w Polsce Akt o usługach cyfrowych (DSA), która trafiła do podpisu na biurko prezydenta tuż przed świętami. Kiedy piszę te słowa, nie wiemy jeszcze, czy prezydent ją zawetował czy odesłał do Trybunału Konstytucyjnego. Trzecia opcja – czyli złożenie na niej podpisu – jest raczej mało prawdopodobna. Zapewne nie pomoże apel zainicjowany przez Fundację Panoptykon, w którym "132 ekspertów i ekspertek zaapelowało do pierwszej damy" o poparcie ustawy, "która da polskim rodzicom skuteczne narzędzia do walki o bezpieczeństwo dzieci w Internecie".
Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
