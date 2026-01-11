Czy istnieją dobrzy Niemcy?
Czy istnieją dobrzy Niemcy?

Członkowie NSDAP i SA wykonują salut rzymski
Członkowie NSDAP i SA wykonują salut rzymski Źródło: Wikimedia Commons
Robert Bogdański Czytając książkę Waltera Kempowskiego, można dojść do wniosku: lepiej, żeby "tych nazistów" nie było, ale skoro już byli, należało – nie rwąc się zanadto naprzód – wykonywać ich postanowienia i "sprawa czysta"

Dobrzy Niemcy. Używam w tym miejscu tego określenia bez ironii. Zaznaczenie to jest konieczne, bo przymiotnik "dobry", stosunkowo neutralnie brzmiący, może nieco pompatycznie, gdy używa się go w odniesieniu do innych narodów, w odniesieniu do Niemców znaczy w naszym języku coś szczególnego. Jest zasadnicza różnica między powiedzeniem "dobry Amerykanin" a "dobry Niemiec". Amerykanie jednak nie chcieli nas zniszczyć.

