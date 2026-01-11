Amerykańska prokuratura gromadziła materiał dowodowy od wielu lat, a Joe Biden wyznaczył nagrodę w wysokości 25 mln dol. za złapanie Maduro.

Akt oskarżenia nie dotyczy żadnych przestępstw politycznych. Maduro został zatrzymany, gdyż był (i nadal jest) szefem międzynarodowego kartelu narkotykowego. Podobnie jak był nim El Chapo – obywatel Meksyku, szef kartelu Sinaloa, który odsiaduje wyrok w USA. Wcześniej był jeszcze Manuel Noriega, dyktator Panamy. Ten ostatni prowadził przemyt narkotyków za pomocą armii, a stanowisko prezydenta w swoim kraju obsadzał ludźmi, którzy mieli mu nie przeszkadzać.