W Sejmie wystawa prac artystycznych Suskiego. Tak zareagował Giertych

Wystawa w holu głównym Sejmu prezentuje kilkanaście prac Suskiego. Są wśród nich portrety członków jego rodziny, pejzaże i rysunki satyryczne o tematyce politycznej. Najwięcej prac to wizerunki koni, które nawiązują do historii Polski i tradycji polskiego malarstwa.

W Sejmie zaprezentowano także książkę o rodzinie posła, napisaną i zilustrowaną przez Suskiego. Ponadto zwiedzający mogą oglądać fotografie fresków wykonanych przez posła.

Wystawa prac artystycznych Marka Suskiego w Sejmie

Wystawę otworzył w środę prezes PiS Jarosław Kaczyński. Obecni byli goście zaproszenie przez autora prac – członkowie jego rodziny, przyjaciele i politycy, m.in. szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki.

– Sztuka to jest czynienie dobra w sposób piękny. To jest takie moje credo. Staram się, żeby to, co robię, przynajmniej było estetyczne – mówił Suski, otwierając ekspozycję.

Wystawa prac Suskiego w Sejmie. Giertych: PiS ma obsesję na punkcie koni

Rysunki przedstawiające konie skomentował w mediach społecznościowych poseł Koalicji Obywatelskiej Roman Giertych. "Wiedziałem, że pisowcy mają obsesje na punkcie koni, ale żeby wystawę z tego robić?" – napisał w serwisie X.

We wrześniu br. podczas spotkania we Wrocławiu Jarosław Kaczyński powiedział: – Nie mówcie mi o koniu, bo mi się pomyli. On się nazywa Giertych, a Giertych nie znaczy koń. Koń to jest jego wygląd.

Hołownia: Nikt nigdy nie docenił jego twórczości

Wystawę prac Marka Suskiego w parlamencie zapowiedział w listopadzie br. ówczesny marszałek Sejmu Szymon Hołownia. Jak mówił, Suski jest posłem od wielu lat i "nikt nigdy nie docenił jego twórczości".

Hołownia przekazał, że polityk PiS "prezentował" mu swoje grafiki i ocenił, że jest "niezwykle utalentowanym plastykiem". – Powinniśmy się też cieszyć ze swoich sukcesów niezależnie od tego, jakie mamy zapatrywania polityczne – podkreślił.

