"To jest okrucieństwo". Minister o decyzji Sejmu

W środę wieczorem w Sejmie odbyło się głosowanie w sprawie odrzucenia prezydenckiego weta do tzw. ustawy łańcuchowej, nazywanej też "kojcową". 246 posłów głosowało za wnioskiem o ponowne uchwalenie tej ustawy. Przeciwko było 192 parlamentarzystów. Nikt nie wstrzymał się od głosu. W praktyce oznacza to, że Sejm podtrzymał weto prezydenta.Większość potrzebna do jego odrzucenia wynosiła 263. Koalicji rządzącej zabrakło więc 17 głosów.

Pełczyńska-Nałęcz: Nagle zmienili zdanie

– To jest smutne. Trzymanie psów na łańcuchu to jest okrucieństwo. Wydawało się, że możemy się zgodzić, żeby tego więcej nie robić. Zdecydowana większość Polaków tego nie chce – tak minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz skomentowała nieudaną próbę odrzucenia przez Sejm weta prezydenta ws. ustawy łańcuchowej.

Polityk przekazała, że "to jest coś, czego ludzie psom nie powinni robić". – Część posłów Prawa i Sprawiedliwości zagłosowało wcześniej za ustawą zakazującą trzymania psów na łańcuchu. A potem jak pan prezydent tę ustawę zawetował, to nagle wszyscy zmienili zdanie i stwierdzili, że to jest humanitarne i trzymajmy dalej psy na łańcuchach – mówiła w Polsat News.

Pełczyńska-Nałęcz została zapytana także o propozycje zapisane w ustawie dotyczące wymiarów kojca dla psa. Strona prezydencka argumentuje, że obciążyłoby to budżety ludzi. – Zacznijmy od tego, że nikt nie ma obowiązku trzymania psa w kojcu – odpowiedziała minister. – Bo to trochę tak brzmi, jakby teraz każdy człowiek na wsi czy posiadający dom musiał trzymać psa w kojcu. Psa można mieć lub nie mieć. Można go trzymać w domu lub na podwórku. Na podwórku pies może swobodnie biegać – wyjaśniła.

Pełczyńska-Nałęcz zaznaczyła, że często bywa w różnych miejscach w Polsce. – Podróżuję po polskich wsiach. Bardzo często po prostu psy teraz biegają swobodnie czy po podwórkach, czy na na wsi i to jest w porządku. Więc to jest wolna decyzja opiekunów, czy trzymają w domu, czy trzymają swobodnie na podwórku. A jak chcą w kojcu ten ten kojec ma określone wymiary – dodała.

