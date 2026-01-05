Schetyna o relacjach prezydenta z rządem: Są warianty wojenne

– Nie mam złudzeń, że tutaj jest sytuacja, która nie zostawia przestrzeni na negocjacje, na dyskusję, na zbudowanie czegoś wspólnego. Mam takie wrażenie, że tutaj nie ma części wspólnych – mówił Schetyna w poniedziałek (5 stycznia) w TVN24.

Ocenił, że rząd i prezydent "to są osobne byty, które są obok siebie i generalnie nie funkcjonują". – Bardziej się odpychają niż przyciągają. Tak widzę to politycznie – argumentował.

– Czasami mam wrażenie, że to jest nawet jeszcze bardziej podpierane i wzmacniane przez otoczenie, które jest dzisiaj w kancelarii prezydenta – przekonywał.

Z Dudą rząd probował się dogadać. Z Nawrockim nie ma szans?

Porównując prezydenturę Andrzeja Dudy i jego kohabitację z rządem Tuska Schetyna ocenił, że mimo przeciwnych obozów "była przestrzeń racjonalności politycznej". – A tu są warianty wojenne – ocenił.

– Jak widzę te weta i czytam uzasadnienia do wet prezydenckich... Czasami mi się wydaje, że albo prezydent nie czyta tych uzasadnień przy wecie, które podpisuje, albo rzeczywiście ma takie zaufanie do tych polityków, bo już nie chcę powiedzieć prawników, którzy przygotowują i akceptują te uzasadnienia, które są często absurdalne – powiedział senator KO.

Jako przykład podał proponowane zmiany w Kodeksie wyborczym dotyczące głosowania korespondencyjnego, które zdaniem rządu miały ułatwić udział w wyborach Polakom przebywającym za granicą. – Argument (prezydenta za wetem – red.) był taki, że firmy przesyłkowe nie gwarantują tajności wyborów. To są absurdy – ocenił Schetyna.

Weto prezydenta. Rekord niepodpisanych ustaw

Wśród polskich prezydentów Karol Nawrocki jest rekordzistą, jeśli chodzi o liczbę zawetowanych ustaw (20), jak na czas, w którym urzęduje, choć jego poprzednicy też chętnie odmawiali podpisu pod ustawami, zwłaszcza gdy uchwalane były przez obóz przeciwny prezydentowi.

