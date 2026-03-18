Poruszające przemówienie gwiazdy Hollywood. "Uwielbiam być twoją mamą"

Jessie Buckley wyznała ze sceny miłość siedzącemu na widowni mężowi, mówiąc: "Kocham cię. Jesteś moim najlepszym przyjacielem i chciałabym mieć z tobą kolejne 20 000 dzieci". Prestiżową statuetkę dedykowała "sercu matki w chaosie".

Słowa aktorki wywołały poruszenie wśród publiczności. Kamery pokazały łzy w oczach wielu hollywoodzkich gwiazd. Zamiast dominującej od lat feministycznej i proaborcyjnej narracji, która padała przy okazji gali rozdania Oscarów, irlandzka artystka podarowała milionom widzów na całym świecie czułą, niemal rodzinną chwilę, afirmując macierzyństwo, małżeństwo, wartości rodzinne i siłę kobiet.

Gwiazda Hollywood: Uwielbiam być twoją mamą

36-letnia aktorka wcieliła się w rolę Agnes, żony Williama Szekspira, próbującą pogodzić się ze stratą jedynego syna – Hamneta. Film, będący ekranizacją bestsellerowej powieści Maggie O'Farrell, skupia się na emocjonalnej medytacji nad stratą, miłością i relacjach rodzinnych w obliczu tragedii. Obraz bada, jak Agnes radzi sobie z druzgocącą żałobą, a także ukazuje, w jaki sposób strata syna zainspirowała Williama do napisania jednego z jego najsłynniejszych dzieł – tragedii "Hamlet". Dziękując za powierzenie jej tej roli, Jessie Buckley powiedziała, że była to dla niej aktorka kreacja "przedstawiająca podróż ku zrozumieniu potęgi matczynej miłości".

Przed wejściem na scenę, na której odebrała Oscara, aktora objęła swego męża, Freddiego Sorensena. Trzymając w ręku prestiżową statuetkę, zwróciła się bezpośrednio do niego: "Fred, kocham cię, stary. Kocham cię. Jesteś najbardziej niesamowitym tatą. Jesteś moim najlepszym przyjacielem i chciałabym mieć z tobą kolejne 20 000 dzieci! Zrobię to, zrobię to". Małżeństwo ma już ośmiomiesięczną córeczkę, która nazywa się Isla. – Ona nie ma najmniejszego pojęcia, co się dzieje. Prawdopodobnie śni teraz o mleku – zażartowała aktorka ze sceny. I dodała: "Uwielbiam być twoją mamą. Nie mogę się doczekać, by odkrywać życie u twojego boku".

Aktorka dedykuje Oscara "sercu matki w chaosie"

Nawiązując do zbieżności gali Oscarów 2026 z przypadającym tego dnia w Wielkiej Brytanii Dniem Matki, irlandzka aktorka wyznała, że chciałaby dedykować tę nagrodę "cudownemu chaosowi, jakim jest serce matki". – Wszyscy pochodzimy z rodu kobiet, które wbrew wszelkim przewidywaniom wciąż tworzą. Dziękuję za nagrodzenie mnie za tę rolę. To największy zaszczyt! – mówiła.

W komentarzach po gali można było przeczytać, że "w czasach, gdy mówi się o »rodzicu numer jeden« i »rodzicu numer dwa«, użycie słowa »matka« miało wydźwięk rewolucji nawołującej do powrotu do normalności". Komentatorzy przypomnieli zarazem, że Jessie Buckley mówiła o sile macierzyństwa, podczas gdy na rozdaniu Złotych Globów w 2020 r. aktorka Michelle Williams podziękowała "aborcji" za swoją "wspaniałą karierę". – Dokonałam aborcji, więc tu jestem – powiedziała.

Wielki talent odkryty w katolickiej szkole

Prowadzona przez urszulanki katolicka szkoła w irlandzkim Thurles napisała w mediach społecznościowych, że jest "niezwykle dumna z wychowanki". To właśnie tam Buckley zdobywała edukację, na deskach szkolnego teatru odkryła talent aktorski i rozwijała swą pasję. "Czuła, intuicyjna i pełna siły kreacja Agnes w filmie »Hamnet«, która przyniosła jej nagrodę Oscara, stanowi niezwykły punkt kulminacyjny w jej dotychczasowej, oszałamiającej karierze" – czytamy w poście Ursuline Secondary School w Thurles.

"Od naszej szkolnej sceny do sceny światowej – sukces Jessie jest świadectwem jej wyjątkowych umiejętności i ciężkiej pracy. Zawsze była, a teraz bardziej niż kiedykolwiek wcześniej będzie inspiracją dla wszystkich związanych z naszą szkołą" – dodano

Podkreślono także, że aktorka "odzwierciedla wszystkie wartości, które cenimy w szkole – doskonałość, poświęcenie, kreatywność i pokorę. To zwycięstwo jest również przykładem potencjału, który, jak wierzymy, drzemie w każdej z naszych uczennic".

Hollywoodzka gwiazda odwiedziła swą szkołę w 2019 r. Powiedziała wówczas uczennicom, że "jako młode dziewczyny nie powinny nigdy bać się własnego potencjału" i przypomniała im, że są "potężniejsze, niż są to w stanie sobie wyobrazić".

Oscary 2026 rozdane. Polak ze statuetką