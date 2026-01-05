Warzecha o Kanale Zero i Krzysztofie Stanowskim: Mają wyraźne granice

W Kanale Zero bardzo mocno zaznaczone są czerwone linie, do których Kanał Zero jest skłonny się posuwać, a za które już nie wyjdzie. Te granice są bardzo, ale to bardzo zbieżne z tym, co nam serwuje główny nurt – mówi Łukasz Warzecha.

Dzisiejszy komentarz będzie wokół kanału Zero, bo wciąż żywa jest dyskusja wywołana przez rozmowę, której emisja została opóźniana w stosunku do daty nagrania. Przypominam opóźniona o miesiąc rozmowę na kanale Zero, poprowadzoną przez niedoświadczonego, młodego i nieprzygotowanego do tej rozmowy dziennikarza z dwoma performerami politycznymi, panem Olszańskim i panem Osadowskim, czyli tak zwanym Jaszczurem i Ludwiczkiem.