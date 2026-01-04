Święczkowski: Demokracja w Polsce jest zagrożona
Święczkowski: Demokracja w Polsce jest zagrożona

Prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski
Prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski Źródło: PAP / Marcin Obara
Z Bogdanem Święczkowskim, prezesem Trybunału Konstytucyjnego rozmawia Karol Gac.

KAROL GAC: Mija rok, od kiedy objął pan urząd prezesa Trybunału Konstytucyjnego. Jakie były największe wyzwania?

BOGDAN ŚWIĘCZKOWSKI: Przyszło mi objąć urząd prezesa Trybunału w momencie, kiedy ustrojowy zamach stanu, skierowany m.in. wobec TK, przełożył się na konkretne działania, w tym finansowe, związane z brakiem środków na bieżące funkcjonowanie Trybunału, w tym na wynagrodzenia sędziów. Rok ten to czas intensywnej pracy wszystkich sędziów Trybunału Konstytucyjnego nad podjęciem wielu istotnych orzeczeń czy rozstrzygnięć, mających znaczenie dla państwa polskiego i jego obywateli. Pomimo braku środków finansowych Trybunał pracuje i orzeka.

Dużym wyzwaniem było też funkcjonowanie TK w ograniczonym składzie wskutek niewybierania nowych sędziów przez Sejm, a także bezprawne działania polegające na niepublikowaniu orzeczeń TK przez Rządowe Centrum Legislacji podległe premierowi. Co istotne, wbrew działaniom władz duża część sądów w Polsce wykonuje orzeczenia Trybunału.

