Czy Kaczyński nadal rządzi w PiS? Wyniki sondażu mogą zaskoczyć

Z sondażu United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski wynika, że ponad połowa ankietowanych jest przekonana o niezachwianej pozycji Jarosława Kaczyńskiego w PiS. Odpowiedzi „zdecydowanie tak” udzieliło 17,2 proc. Polaków, a „raczej tak” – 33,6 proc. Łącznie oznacza to, że 50,8 proc. osób wierzy w to, że Jarosław Kaczyński wciąż trzyma stery partii w swoich rękach.

Przeciwnego zdania jest 35,8 proc. badanych. Z tego 23,2 proc. uważa, że prezes PiS „raczej nie” kontroluje już pełni procesów w partii, a 12,6 proc. twierdzi, że „zdecydowanie” utracił on tę kontrolę.

13,4 proc. badanych nie potrafiło jednoznacznie ocenić sytuacji.

Kaczyński sprawuje pełną kontrolę nad PiS?

Wyborcy opozycji, czyli PiS i Konfederacja niemal nie mają wątpliwości. 75 proc. z nich wierzy w pełną kontrolę Jarosława Kaczyńskiego nad PiS – z czego 25 proc. mówi o tym w sposób zdecydowany. Tylko 11 proc. sympatyków partii opozycyjnych widzi oznaki słabości prezesa.

Zupełnie inną perspektywę mają wyborcy koalicji rządzącej. 60 proc. respondentów uważa, że Jarosław Kaczyński nie panuje już w pełni nad sytuacją wewnątrz PiS – z czego 41 proc. „raczej nie” i 19 proc. „zdecydowanie nie”). Wiarę w silną rękę prezesa zachowuje 31 proc. elektoratu partii tworzących rząd.

Badanie United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski zostało zrealizowane w dniach 13-15 lutego 2026 r. metodą CATI & CAWI na reprezentatywnej grupie n=1000 osób.

