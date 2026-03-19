Senator Włosowicz wykluczony z klubu PiS. Wcześniej ostro krytykował partię

"Przed chwilą zadzwoniłem do Jacka Włosowicza i poinformowałem go o wykluczeniu z klubu Prawa i Sprawiedliwości" – napisał w czwartek w serwisie X senator PiS, były marszałek Senatu Stanisław Karczewski.

"Nie jest mi miło, że po 25 latach poświęcania swojej pracy, czasu i pieniędzy na rozwój partii zostałem z niej wyrzucony" – tak swoje wykluczenie skomentował Włosowicz w rozmowie z "Faktem".

Włosowicz zawieszony po medialnych wypowiedziach

Wcześniej PiS zawiesiło senatora Jacka Włosowicza w prawach członka klubu parlamentarnego. Informację przekazał w środę wieczorem, za pośrednictwem mediów społecznościowych, rzecznik Prawa i Sprawiedliwości. W opublikowanym na platformie X oświadczeniu Rafał Bochenek podkreślił, że Włosowicz od 2011 r. nie jest formalnie członkiem partii PiS, a jego ostatnie wypowiedzi "wyraźnie pokazują, że od dawna mentalnie znajduje się po stronie Tuska". "Rolą parlamentarzysty jest praca na rzecz polskich obywateli i reagowanie wtedy, gdy dzieje się im krzywda. Dzisiaj rekordowo rosną ceny i rachunki, wzrasta bezrobocie, wdrażane są unijne szaleństwa, takie jak ETS2 czy umowa z krajami Mercosuru. Charakterystyczne, że te sprawy pana Senatora nie zajmują. Z tego powodu informuję, że kierownictwo partii podjęło decyzję o zawieszeniu pana Senatora i równoczesnym wszczęciu procedury jego usunięcia z klubu PiS" – napisał Bochenek.

Po środowej "Debacie Gozdyry" w Polsat News senator Włosowicz skrytykował opór opozycji wobec przyjęcia unijnej pożyczki z programu SAFE. Potępił również głosy o możliwym referendum na temat wyjścia Polski z Unii Europejskiej.

– Przez lata udowadnialiśmy sami sobie, że przynależymy do cywilizacji zachodniej, a emancypacją cywilizacji zachodniej jest obecnie Unia i tam jest nasze miejsce. Jeżeli są u nas w kraju osoby, które wyobrażają sobie, że przeprowadzą referendum i na tyle wzbudzą emocje antyunijne, albo wyjdą bez referendum, to co sobie wyobrażają? Że my dalej będziemy niezależnym, bogatym krajem? – pytał.

Wcześniej na antenie TVN24 bardzo krytycznie ocenił kierunek, w którym zmierza Prawo i Sprawiedliwość. – Nie do takiej partii wstępowałem – powiedział. Jego zdaniem PiS "robi się partią nacjonalistyczną". Ocenił, że w ugrupowaniu dominują bardziej radykalne środowiska, a politycy o umiarkowanych poglądach czują się odsunięci.

Dopytywany, dlaczego PiS jest przeciw SAFE, Włosowicz odparł, że górę wzięły emocje wynikające z faktu, iż "nie jest to ich program". – Chodzi o emocje, że "to nie my" – stwierdził.

