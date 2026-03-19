"Zadłużony hazardzista". Czarnek ostro o Tusku

NFZ przygotowuje zmiany w sposobie finansowania świadczeń, które mogą w praktyce ograniczyć dostęp pacjentów do leczenia. Za tzw. nadwykonania, czyli przyjęcia pacjentów ponad umowny limit, placówki medyczne miałyby otrzymywać ok. 40 proc. stawki. Mechanizm ten już obejmuje część badań diagnostycznych, a w najbliższym czasie może zostać rozszerzony na ambulatoryjną opiekę specjalistyczną.

Narodowy Fundusz Zdrowia podkreśla, że nie chodzi o formalne wprowadzenie limitów, lecz o sposób ograniczenia kosztów. NFZ argumentuje, że żaden system ochrony zdrowia nie jest w stanie finansować wszystkich świadczeń bez ograniczeń. Nie ma jednak wątpliwości, że zmiany odbiją się na pacjentach. Jeśli za część świadczeń nie będzie pełnej zapłaty, placówki po prostu ograniczą ich wykonywanie. W efekcie pacjenci mogą stanąć przed wyborem: długie oczekiwanie w publicznym systemie albo leczenie prywatne. Serwis Rynek Zdrowia zauważył, że zmiany pojawiają się w momencie, kiedy od 1 lipca br. mają wejść w życie ustawowe podwyżki wynagrodzeń dla pracowników służby zdrowia, których koszt tylko w drugiej połowie roku szacowany jest na ok. 3,5 mld zł.

Zmiany ze skutkiem wstecznym

Sprzeciw wobec zmian wyraziło prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej, wskazując, że nowe regulacje mogą doprowadzić do ograniczenia dostępności kluczowych badań, takich jak tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny czy badania endoskopowe przewodu pokarmowego.

Co ważne, projekt zarządzenia NFZ przewiduje stosowanie nowych zasad rozliczania ze skutkiem wstecznym. Chociaż projekt został opublikowany 11 marca, to zgodnie z jego zapisami mechanizm współczynnika 0,4 miałby obowiązywać od 1 stycznia 2026 r.

Czarnek nie gryzł się w język

W najnowszym wpisie na platformie X Przemysław Czarnek, kandydat PiS na premiera, odniósł się do powrotu limitów w NFZ. Poseł i wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości nie przebierał w słowach.

"Zadłużony hazardzista Tusk odbiera pacjentom prawo do leczenia! Właśnie dowiadujemy się, że NFZ ograniczy liczbę gastroskopii, kolonoskopii, badań tomografem i rezonansu magnetycznego. To rząd znieczulicy społecznej!" – napisał.

