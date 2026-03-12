Kolejki, chaos i brak lekarzy. 85 proc. Polaków chce reformy służby zdrowia

Z sondażu zaprezentowanego podczas inauguracji XI Kongresu Wyzwań Zdrowotnych w Katowicach, wynika, że 85,4 proc. badanych uważa, iż obecny model funkcjonowania służby zdrowia powinien zostać gruntownie zmieniony. Wyniki opublikowała "Rzeczpospolita".

Niewłaściwe zarządzanie, długie kolejki i dodatkowe koszty

Polacy wskazali kilka głównych problemów, które ich zdaniem najbardziej utrudniają sprawne działanie systemu ochrony zdrowia w naszym kraju. Najczęściej pojawiającą się odpowiedzią było niewłaściwe zarządzanie ochroną zdrowia – na tę kwestię wskazało 25,2 proc. ankietowanych. W opinii części badanych sposób organizacji systemu przekłada się bezpośrednio na dostępność świadczeń i jakość opieki nad pacjentami.

Drugim najczęściej wymienianym problemem są długie kolejki do lekarzy i na zabiegi medyczne. Dla 21,6 proc. respondentów czas oczekiwania na świadczenia stanowi największą barierę w dostępie do leczenia. Badani zwracają również uwagę na konieczność ponoszenia prywatnych kosztów leczenia, co jako jeden z głównych problemów wskazało 13,5 proc. ankietowanych. Z kolei 12,4 proc. respondentów uważa, że system ochrony zdrowia jest niewystarczająco finansowany, co utrudnia jego sprawne funkcjonowanie.

Brak lekarzy i skomplikowane procedury

Wśród istotnych wyzwań pojawia się także niedobór personelu medycznego. Brak lekarzy i pielęgniarek jako poważny problem wskazało 10,3 proc. badanych. Część respondentów zwraca uwagę również na skomplikowane procedury oraz brak przejrzystości działania systemu (7 proc.), a także trudności w komunikacji między pacjentami a personelem medycznym (3,7 proc.). 45,1 proc. ankietowanych nie jest przekonanych, że w przypadku ciężkiej choroby otrzyma odpowiednią pomoc medyczną na czas.

Jednocześnie wyniki badania pokazują wyraźny rozdźwięk między oczekiwaniem zmian a gotowością do ich finansowania. Ponad połowa badanych (55,8 proc.) sprzeciwia się podwyższeniu składki zdrowotnej, mimo że część respondentów wskazuje na niedofinansowanie systemu. Gotowość do płacenia wyższych składek deklaruje 21,7 proc. Większe poparcie społeczne budzi natomiast pomysł wprowadzenia maksymalnych cen leków. Takie rozwiązanie popiera 52,8 proc. respondentów, sprzeciw wyraża 20,8 proc., a 26,5 proc. ankietowanych nie ma w tej sprawie wyrobionego zdania.

Badanie zostało przeprowadzone w dniach 17–18 lutego 2026 r. przez SW Research metodą wywiadów internetowych (CAWI) na próbie 800 dorosłych Polaków.

