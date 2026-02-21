PiS się rozpadnie? Zaskakujące wyniki sondażu

W nowy sondażu SW Research dla portalu rp.pl Polakom zadano pytanie: „Czy Pani/Pana zdaniem spór między frakcjami w PiS może doprowadzić do rozpadu tej partii?”.

Większość Polaków – 37,9 proc. – uważa, że PiS może się rozpaść.

Przeciwnego zdania jest 29,1 proc. respondentów.

18,4 proc. ankietowanych nie ma zdania w tej sprawie. 14,7 proc. respondentów nie słyszało o sporze w partii.

PiS grozi rozpad? Wyniki sondażu

Największą zgodność co do tego, że wewnętrzny spór doprowadzi do rozłamu w PiS wyraziły osoby powyżej 50. roku życia – 42 proc. Grupa osób niezgadzających się z takim przewidywaniem jest największa wśród osób do 24. roku życia.

Przekonanie, że spór między frakcjami nie doprowadzi do rozpadu PiS wzrasta wraz z dochodem osobistym (do 3000 zł – 25 proc., od 3001 do 5000 zł – 29 proc., od 5001 do 7000 zł – 35 proc., powyżej 7000 zł – 38 proc.).

Spór w PiS między frakcjami może prowadzić do rozpadu partii według mieszkańców miast od 20 do 99 tys. mieszkańców – 43 proc. oraz miast powyżej 500 tys. mieszkańców (41 proc.).

Jarosław Kaczyński ma kandydata na premiera

Jarosław Kaczyński w piątek, w rozmowie z Radiem Maryja, odniósł się do konfliktów, do jakich w ostatnim czasie dochodzi w szeregach PiS. Ocenił, że podstawą wielu z tych sporów „jest kwestia kandydata na premiera”.

– Musi być kandydat, który pozwoli wygrać wybory, który będzie taką lokomotywą wyborczą. To musi być człowiek dobrze przygotowany. Mam wrażenie, że nie wszyscy w partii rozumieją to, że dziś pewnego rodzaju zasługi, zdolności, nie mogą być tym, co jest jedyną przesłanką do wyboru – podkreślił.

Prezes PiS poinformował, że on sam dokonał już wyboru. – Nie ukrywam, że w głowie już go dokonałem. Chcę go oczywiście przedstawić na jakimś dużym partyjnym zgromadzeniu – dodał.

Zaznaczył jednak, że w tej chwili nazwiska nie zamierza ujawniać. – Nie powiem, o kogo chodzi, ale ten wybór został już dokonany. Jest ktoś, kto wydaje się odpowiadać tym wymogom – mówił.

Jarosław Kaczyński podkreślił, że wcześniej nazwisko kandydata na premiera pozna komitet polityczny partii. W jego ocenie gremium to zaakceptuje kandydaturę, a niezadowoleni z niej „przyjmą to do wiadomości”.

Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 17-18 lutego 2026 roku. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18. roku życia pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne.

Czytaj też:

Kandydatka PiS na premiera? "Doniesienia traktuję z pokorą"Czytaj też:

Rozłam w PiS? Polacy zabrali głos