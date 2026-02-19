Kandydat PiS na premiera. Kaczyński: Wybór został już dokonany

Nazwisko ma zostać ogłoszone w marcu. – Ten wybór został już dokonany – podkreślił.

To musi być człowiek dobrze przygotowany

Podczas rozmowy na antenie Radia Maryja Jarosław Kaczyński potwierdził, że decyzja w sprawie przyszłego kandydata na premiera została już podjęta. – Nie powiem, o kogo chodzi, ale ten wybór został już dokonany – zaznaczył prezes PiS. Jak dodał, nazwisko zostanie ogłoszone publicznie podczas zgromadzenia partyjnego. Wcześniej kandydaturę ma poznać komitet polityczny Prawo i Sprawiedliwość. – Sądzę, że to jest termin nieodległy, ale musimy go liczyć w tygodniach. To już tylko parę tygodni. Sądzę, że w marcu ta sprawa będzie już zupełnie jasna – zapowiedział.

Odpowiadając na pytania o cechy idealnego kandydata prezes PiS konsekwentnie w s stosunku do swoich wcześniejszych publicznych wypowiedzi na ten temat stwierdził, że: – Musi być kandydat, który pozwoli wygrać wybory, który będzie taką lokomotywą wyborczą. To musi być człowiek dobrze przygotowany. Mam wrażenie, że nie wszyscy w partii rozumieją to, że dziś pewnego rodzaju zasługi, zdolności nie mogą być tym, co jest jedyną przesłanką do wyboru – mówił Kaczyński. Podkreślił, że "w głowie" dokonał już wyboru i wskazał osobę, która "wydaje się odpowiadać tym wymogom". Nazwiska jednak nie ujawnił.

Morawiecki "wyraźnym liderem"

Choć oficjalna decyzja w kwestii kandydata Prawa i Sprawiedliwości na premiera nie została jeszcze ogłoszona, najnowsze badania opinii publicznej wskazują na jednego wyraźnego faworyta. W najnowszym sondażu IBRiS przeprowadzonym na zlecenie "Faktu" 29 proc. respondentów uznało, że następcą Jarosława Kaczyńskiego na czele PiS powinien zostać były premier Mateusz Morawiecki. To najlepszy wynik w zestawieniu.

Na drugim miejscu znalazł się Przemysław Czarnek z wynikiem 11 proc. Kolejne miejsca zajęli: były minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak, europoseł Patryk Jaki oraz były kandydat PiS na prezydenta Tobiasz Bocheński – każdy z nich uzyskał po 5 proc. wskazań. Po 1 proc. respondentów wskazało byłą premier Beatę Szydło oraz byłego ministra sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. 18 proc. badanych chciałoby widzieć na czele PiS kogoś spoza wymienionej grupy, a 24 proc. odpowiedziało „nie wiem/trudno powiedzieć”.

Badanie przeprowadzono w dniach 14–16 lutego metodą CATI na próbie 1000 osób.

