To on powinien zastąpić Kaczyńskiego? "Wyraźny lider"

O to, kto powinien zastąpić Jarosława Kaczyńskiego na czele Prawa i Sprawiedliwości zapytano Polaków w najnowszym sondażu przeprowadzonym przez IBRiS na zlecenie "Faktu. Jak wskazuje dziennik, mimo wielu głośnych nazwisk w partii tej nie widać jednego konkretnego następcy. Jest jednak osoba, która wyraźnie wyróżnia się na tle konkurentów.

Kto następcą Kaczyńskiego? Morawiecki z najlepszym wynikiem

Z badania wynika bowiem, że największa grupa respondentów, 29 procent, w roli następcy Jarosława Kaczyńskiego widzi byłego premiera Mateusza Morawieckiego. Kolejny w zestawieniu znalazł się Przemysław Czarek. Były minister edukacji i nauki uzyskał jednak znacznie mniej wskazań, bo zaledwie 11 proc.

Na kolejnych miejscach znaleźli się były minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak, europoseł Patryk Jaki oraz były kandydat PiS na prezydenta Tobiasz Bocheński. Każdy z nich uzyskał w badaniu po 5 proc.

Ostatnie miejsce należy ex aequo do byłej premier Beaty Szydło i byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Uzyskali oni po 1 proc. wskazań.

Kogoś innego spoza tej grupy chciałoby widzieć na czele Prawa i Sprawiedliwości 18 proc. badanych. Z kolei odpowiedź "nie wiem/trudno powiedzieć" wybrało aż 24 proc. ankietowanych.

"Nie ma niespodzianki"

Wyniki badania skomentowała dla "Faktu" prof. Ewa Marciniak. Politolog z Uniwersytetu Warszawskiego nie była zaskoczona, że najlepszy wynik osiągnął w nim Mateusz Morawiecki. – Nie ma dla mnie niespodzianki, dlatego że Mateusz Morawiecki jednak kojarzy się jako polityk PiS i przede wszystkim jako premier. Ten ostatni fakt związany z podejmowaniem trudnych i czasami kontrowersyjnych decyzji powoduje, że jest pozytywnie kojarzony w społecznej pamięci części respondentów — oceniła.

Sondaż IBRiS na zlecenie "Faktu" przeprowadzono w dniach 14-16 lutego na próbie 1 tys. osób metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI).

