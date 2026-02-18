Europoseł PiS ukarany. "Decyzję podjął osobiście Kaczyński"

Europoseł, a wcześniej wiceszef MON i szef KPRM Michał Dworczyk, nie znalazł się wśród panelistów sobotniej konwencji PiS dotyczącej obronności, która odbędzie się w sobotę w Stalowej Woli.

Pytany o to, dlaczego się tam nie znalazł, odpowiedział w programie Wirtualnej Polski, aby pytać o to Mariusza Błaszczaka – byłego wicepremiera i szefa MON, a obecnie szefa klubu parlamentarnego PiS.

Dworczyk nie znalazł się wśród panelistów na konwencji PiS

Wirtualna Polska nieoficjalnie informuje, powołując się na źródło w PiS, że Michał Dworczyk „olał” przekaz dnia w programie – o ironio – „Przekaz Dnia”. – No i prezes go skreślił – dodał.

Inny rozmówca portalu twierdzi, że „Michałowi się zbierało”. – Donosili na niego na Nowogrodzką, twierdząc, że w wywiadach „jeździ” po frakcji Tobiasza Bocheńskiego, Przemysława Czarnka, Patryka Jakiego i Jacka Sasina. Prezes widocznie w to uwierzył. Najbardziej nadawał na niego Błaszczak. I dlatego Michała ma nie być w Stalowej Woli. To kara – powiedział.

Program SAFE. Co powiedział Dworczyk?

Politycy PiS przyznają nieoficjalnie, że „prezes się wkurzył na maksa”, dodając, że Michała Dworczyka pogrążył wywiad. Stwierdził on w nim, że dobrze, iż spółka Polska Amunicja ma być „profitentem” programu SAFE.

Od kilku dni politycy PiS, w tym Jarosław Kaczyński, twierdzą, że to, że Polska Amunicja ma otrzymać miliardy zł w ramach SAFE, jest skandalem, którym powinno zająć się CBA i sejmowa komisja ds. służb specjalnych.

– Muszę powiedzieć, że jestem skrajnie krytyczny wobec takich wypowiedzi – powiedział europoseł w Kanale Zero. Sam podkreślił, że Paweł Poncyljusz to nie tylko były poseł KO, ale i były poseł PiS.

– Bardzo bym chciał, żeby Polska Amunicja dostała środki z SAFE. Podobnie, jak firma Niewiadów. Dlaczego? Bo to mogą być jedyne dwie firmy, które mogą w krótkim czasie posiadać taką zdolność – powiedział.

Fragment nagrania z wywiadu Michała Dworczyka miał dotrzeć do Jarosława Kaczyńskiego. Zarówno prezes PiS, jak i Mariusz Błaszczak mieli uznać, że „to było ze strony Michała mega nielojalne”. – Gruba afera z tego była – powiedział WP jeden z rozmówców.

Według informacji portalu 13 lutego zapadła decyzja, którą miał podjąć osobiście prezes Kaczyński. Decyzja dotyczyła tego, że Michała Dworczyka nie będzie na liście uczestników konwencji dotyczącej obronności, która odbędzie się sobotę w Stalowej Woli.

