Głośny pomysł w Wielkiej Brytanii. To cios w byłego księcia

O możliwych działaniach rządu Wielkiej Brytanii w sprawie byłego już księcia Andrzeja informują BBC i Sky News. Jak wynika z ustaleń obu stacji, rządzący rozważają złożenie projektu ustawy, która usunęłaby brata króla Karola III z linii sukcesji do tronu. Aby jednak było to możliwe, musi zakończyć się prowadzone w jego sprawie policyjne śledztwo.

Chcą zablokować drogę Andrzeja do brytyjskiego tronu

Andrzej Mountbatten-Windsor jest ósmy w kolejce do tronu. Przed nim są: książę William, troje jego dzieci, książę Harry i jego dzieci. Prawdopodobieństwo, że rzeczywiście zostałby królem jest znikome, więc usunięcie go z linii sukcesji byłoby symboliczne. Taki krok popiera jednak zdecydowana większość, bo aż 82 proc., Brytyjczyków, co wykazały wyniki opublikowanego w piątek sondażu YouGov.

W rozmowie z BBC podjęcie działań legislacyjnych ws. Mountbattena-Windsora zapowiedział brytyjski minister obrony Luke Pollard. Zapewnił przy tym, że rządzący współpracują z Pałacem Buckingham w celu niedopuszczenia do tego, aby brat Karola III "znalazł się o krok od tronu".

BBC wskazuje, że inicjatywa ta ma poparcie wszystkich głównych sił politycznych. Niektórzy parlamentarzyści z ramienia Partii Pracy mają jednak wykazywać brak przekonania co do konieczności podjęcia takiego kroku przede wszystkim z uwagi na małe prawdopodobieństwa realizacji takiego scenariusza.

Zatrzymanie byłego byłego księcia

Były książę Andrzej Mountbatten-Windsor został w czwartek zatrzymany przez policję. – Wszyscy są równi wobec prawa i nikt nie stoi ponad prawem – skomentował sprawę premier wielkiej Brytanii Keir Starmer. O zatrzymaniu brata króla Karola III poinformowały brytyjskie media, a doniesienia te potwierdziły później służby.

Służby pojawiły się w posiadłości byłego księcia w czwartek chwilę po godz. 8 rano. Był to dzień jego 66. urodzin. Na miejscu widziano sześć nieoznakowanych radiowozów i ok. ośmiu funkcjonariuszy w cywilnych ubraniach. Na byłym księciu ciążą zarzuty nadużyć w związku z pełnieniem funkcji publicznej. Mountbatten-Windsor był przesłuchiwany w tej sprawie 11 godzin. Następnie został zwolniony z aresztu.

Śledztwo ws. Andrzeja i Epsteina

Przypomnijmy, że czynności przeprowadzone z byłym księciem dotyczą okresu, kiedy pełnił on funkcję specjalnego przedstawiciela Wielkiej Brytanii ds. handlu i inwestycji, a więc okresu 2001-2011.

W ujawnionej niedawno najnowszej części akt w sprawie Epsteina można odnaleźć maile i zdjęcia wskazujące na bliskie powiązania amerykańskiego finansisty z bratem króla Karola III. W sprawę zaangażowała się brytyjska policja, która bada doniesienia dotyczące powiązań Andrzeja Mountbattena-Windsora z Jeffreyem Epsteinem. Chodzi o kwestię przekazywania finansiście poufnych dokumentów dotyczących możliwości inwestycyjnych w czasie sprawowania wspomnianej funkcji. – Potwierdzamy otrzymanie tego zgłoszenia i badamy informacje zgodnie z naszymi ustalonymi procedurami – potwierdziła policja regionu Thames Valley.

