Morawiecki upokarzany w PiS? "Tego nie wytrzyma"

Ostatnie tygodnie to ciężki okres dla Prawa i Sprawiedliwości. Partia systematycznie traci poparcie na rzecz Konfederacji Korony Polskiej. Na domiar złego ugrupowanie zmaga się także z konfliktem wewnętrznym między frakcjami Mateusza Morawieckiego oraz politykami skupionymi wokół m.in. Jacka Sasina i Patryka Jakiego. Przed kilkoma dniami pojawiły się nawet doniesienia, że były premier planuje odejść z partii. Temat ten stał się przedmiotem dyskusji dziennikarzy w mediach społecznościowych. Głos zabrały Joanna Miziołek z Polsat News i Kamila Baranowska z Interii.

Czarny scenariusz dla Morawieckiego. "Wtedy przegra"

"Według moich informacji Mateusz Morawiecki czuję się upokarzany w partii. I choć nikt nie zakładał jeszcze pół roku temu, że może wyjść z PiS, to w przypadku nominacji na kandydata na premiera Bocheńskiego, albo Czarnka, Morawiecki nie wytrzyma. Jak mówi mój informator, wtedy partia Mateusza ma 5 proc., a PiS 20 proc." – napisała na platformie X Miziołek.

Z kolei Baranowska podkreśliła, że na wypchnięcie Morawieckiego z partii ewidentnie gra frakcja jego przeciwników. To dla nich, jak oceniła, wymarzony scenariusz. Dziennikarka stwierdziła jednak, że jeśli były premier rzeczywiście dla się wypchnąć z partii, to przegra.

"Nie ma miejsca na kolejny byt po prawej stronie i dojdą zarzuty o rozbijanie prawicy. W 2027 wyląduje pod progiem i tyle" – wskazała.

PiS się rozpadnie? Polacy zabrali głos

Temat spójności partii Jarosława Kaczyńskiego jest przedmiotem debaty publicznej także przy okazji badań opinii publicznej. W nowy sondażu SW Research dla portalu rp.pl Polakom zadano pytanie: "Czy Pani/Pana zdaniem spór między frakcjami w PiS może doprowadzić do rozpadu tej partii?". Większość Polaków – 37,9 proc. – wyraziło, że PiS rzeczywiście może się rozpaść. Przeciwnego zdania było 29,1 proc. respondentów. 18,4 proc. ankietowanych nie miało sprecyzowanego zdania w tej sprawie. Z kolei 14,7 proc. respondentów nie słyszało o sporze w partii.

