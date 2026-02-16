Tusk atakuje PiS, Morawiecki odpowiada. "A jeżeli chodzi o bezczelność..."

W najbliższą sobotę w Stalowej Woli Prawo i Sprawiedliwość zorganizuje konwencję programową poświęconą obronności. – Będziemy przedstawiać nasze postulaty programowe po tym, kiedy zostały one sformułowane na kongresie w Katowicach – zapowiedział na poniedziałkowej konferencji prasowej przewodniczący klubu parlamentarnego PiS i wiceprezes partii Mariusz Błaszczak.

"Szczyt bezczelności! Organizować w Stalowej Woli partyjną konwencję i równocześnie blokować wielkie pieniądze dla Huty z programu SAFE – potrafi tylko PiS" – skomentował za pośrednictwem platformy X premier Donald Tusk.

Morawiecki odpowiada Tuskowi

Na jego wpis zareagował były premier Mateusz Morawiecki. "Szczytem bezczelności jest powoływanie na Stalową Wolę przez kogoś, kto nadzorował wpuszczenie do strategicznej fabryki CHIŃCZYKÓW i za którego rządów Huta Stalowa Wola przez brak zamówień stanęła na skraju upadłości" – wskazał.

"To »za Tuska« ludzie w HSW pracowali na 4/5 etatu, a były momenty, że jednego dnia pracę traciło 1000 osób. Wszystko zmieniło się w 2015 roku, kiedy PiS wzięło odpowiedzialność za Polskę i uratowało HSW stawiając na ten zakład. Przez 8 lat ponad 16 mld zł w zamówieniach: Krab, Rak i Borsuk oraz wiele innych programów. Do tego decyzja o dokapitalizowaniu HSW kwotą 800 mln zł, dzięki czemu doszło do odzyskania od chińskiego podmiotu sprywatyzowanej przez PO części zakładu – to pozwoliło zwiększyć potencjał produkcji, zbudować nową halę i park przemysłowy. W efekcie HSW może produkować znacznie więcej. I dlatego Stalowa Wola jest najlepszym miejscem, aby mówić o sprawczości oraz wiarygodności Prawa i Sprawiedliwości w budowaniu polskich, a nie niemieckich zakładów zbrojeniowych" – przypomniał wiceprezes PiS.

"A jeżeli chodzi o bezczelność to Ty zdobyłeś już dawno nie jeden szczyt, a całą ich koronę" – zwrócił się do Tuska Mateusz Morawiecki.

Politycy Prawa i Sprawiedliwości uważają, że prezydent Karol Nawrocki powinien zawetować ustawę wdrażającą unijny program pożyczek na zbrojenia SAFE. Wątpliwości dotyczą m.in. zasady warunkowości.

